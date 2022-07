Pros de l’immo : Obtenez des étoiles au Guide GNImmo pour valoriser votre savoir-faire

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par Olivia Delage, le 13 juillet 2022, mis à jour le 8 juillet 2022

Vous êtes agent immobilier indépendant ? Vous voulez valoriser votre savoir-faire ? Intégrez le Guide de l’immo de Dorian Delchambre. A l’instar de ce qui se fait dans l’hôtellerie et la restauration, il évalue les meilleures agences immobilières indépendantes.

Défendre le savoir-faire des agents immobiliers

Professionnel de l’immobilier passionné, fondateur du groupement national immobilier (GNI) qui regroupe 350 agences immobilières indépendantes, Dorian Delchambre voulait depuis longtemps trouver une solution pour valoriser les compétences et les engagements des agences qui ne sont pas affiliées à un réseau. Dans la droite lignée de Vesta, le nouvel emblème des professionnels de l’immobilier qui exercent les métiers règlementés d’agent immobilier, de syndic ou d’administrateur de biens, il lance en septembre un guide : GNimmo. Une sorte de « Bible » des agences indépendantes !

« Je suis un fervent défenseur des agents immobiliers, explique-t-il. Je suis convaincu qu’il faut passer par un professionnel pour mener à bien un projet. Et ce, d’autant plus, que beaucoup de professionnels travaillent très bien et ont à cœur de satisfaire pleinement leurs clients ! »

Un système d’étoiles comme dans l’hôtellerie et la restauration

Seulement voilà, la profession souffre encore d’une mauvaise réputation et les agents immobiliers ont des difficultés à justifier leurs honoraires. Le consommateur, lui, a bien du mal à évaluer la qualité de service de tel ou tel professionnel et à faire un choix.

« Mon idée est le fruit de 15 années de travail et d’échanges avec des professionnels de l’immobilier, poursuit Dorian Delchambre. Je me suis inspiré de ce qui existe dans d’autres branches et dans d’autres métiers. J’ai essayé de l’appliquer à l’immobilier. Dans l’alimentation, des repères, comme le Bio ou les Appellations contrôlées, permettent aux consommateurs de s’orienter vers telle ou telle marque et de les rassurer. Le guide GNimmo remplit le même objectif.»

Visite virtuelle, horaires d’ouverture, suivi des acquéreurs, information du vendeur quant aux visites … Tout sera passé au crible ! Les agences immobilières répertoriées dans le guide seront évaluées sur les prestations et la qualité de service qu’elles délivrent avec un système d’étoiles, à l’instar de ce qui se fait dans l’hôtellerie : de 1 à 5. Sachant que les meilleures agences, celles qui apportent un service d’excellence, obtiendront 5 étoiles Gold et qu’une plaque dorée sera apposée sur leur façade.

« Le Guide fera ainsi émerger les meilleures agences immobilières et toutes celles qui souhaitent apporter un maximum de transparence sur leurs services à leurs clients. Lorsque vous allez dans un restaurant estampillé 1 étoile au guide Michelin, vous savez à quelle qualité vous attendre », reprend-il.

Dorian Delachambre l’assure : les particuliers pourront donc mieux se repérer entre les agences à proximité de leur domicile et seront sécurisés sur le niveau de qualité de l’agence retenue et sur ses engagements vis-à-vis de ses clients.

Déjà 250 agences pré-inscrites dans le guide

Pour faire partie du guide, vous devez d’abord vous pré-enregistrer sur le site : guidegnimmo.fr. Dès septembre, vous pourrez remplir une fiche avec les services que vous proposez à vos clients. Un cabinet indépendant contrôlera vos informations et vous délivrera les fameuses étoiles. Le guide sortira début 2023.

Dès la 1ère année, Dorian Delchambre vise 2 000 agences dans le guide. Et, à termes, il espère monter en puissance rapidement. « Pure-players, low-cost, mandataires … A l’heure où la concurrence est rude, les agences doivent comprendre qu’ensemble on pourra démontrer leur savoir-faire ! C’est notre mission : défendre la profession d’agent immobilier. »