Lille : Maison Sarah Lavoine offre une cure de jouvence à un hôtel particulier de 600 m²

Par MySweet Newsroom, le 19 juillet 2022

Le Studio d’architecture intérieure Maison Sarah Lavoine a rénové cet hôtel particulier de 600m², lieu de vie et d’apaisement qui bénéficiera bientôt d’un spa, d’une piscine et d’une maison d’amis, en lieu des anciennes écuries. Le résultat : un projet à la ligne ultra contemporaine, haut en couleur, avec une pointe de facéties, mais et qui respecte les traits historiques du lieu de vie d’une famille composée d’un couple et de ses quatre enfants.

Marbre, noyer, chêne, laiton, cannage, bronze, corian, iroko…

L’accent est d’abord mis sur la qualité des matériaux, travaillés avec minutie et délicatesse. Long travail de recherche et de curation, la totalité du mobilier a été choisie par le studio : des pièces Maison Sarah Lavoine bien sûr mais aussi du mobilier provenant de galeries telles que Nilufar, Kreo ou Chastel Maréchal, voire chiné sur 1stdibs.

Ces pièces trouvent leur singularité aux côtés des couleurs, jeu de contraste habile exaltant la personnalité de l’édifice. Le Bleu Sarah, signature de Maison Sarah Lavoine, se déploie dans l’espace tandis que la cuisine se teinte de vert amande. L’une des salles de bains s’habille même d’un rose tendre, expression de la douceur des lieu.

Les différentes pièces à vivre encapsulent le style de vie des résidents

Si le premier salon est résolument contemporain, avec son tapis graphique et ses fauteuils épurés, le second conserve une allure ancienne, dans la continuité de l’histoire des lieux. Les meubles massifs en bois s’adoucissent aux côtés des fauteuils arrondis rose poudré.

Tout en transparence, une verrière sépare le deuxième salon de la salle à manger, où trône une longue table en bois noble. La cuisine attenante, minimaliste et moderne, est quant à elle sublimée par un élégant parquet.

Un mur vert forêt pour les parents

Les différentes chambres, refuges paisibles et tranquilles, sont déclinées en fonction des besoins des occupants. La suite parentale se distingue par sa poutre apparente et son mur vert forêt, éléments qui apportent beaucoup de profondeur et distinction à l’espace.

Pour les enfants, des papiers peints originaux et modernes

Les chambres des quatre jeunes enfants révèlent la personnalité de chacun par un choix de papiers peints originaux et modernes. Ludiques et fonctionnels les meubles s’adaptent à tous les âges : les lits surélevés avec rangements côtoient bureau pour les plus âgés ou table de jeu pour les plus jeunes, qui peuvent même profiter d’une petite balançoire.

Une salle de bains tout en bonne humeur

Enfin, la salle de bains des enfants, au design intemporel avec son sol bicolore bleu et son total look noir et blanc, s’autorise la facétie avec les deux miroirs aux allures de taureau pour un coup de frais et de bonne humeur.