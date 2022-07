Immobilier Hawaï : La maison de vacances de Justin Bieber va être vendue aux enchères !

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par MySweet Newsroom, le 28 juillet 2022

Un emplacement idyllique prisé par les stars et la télé américaine

L’une des maisons les plus photographiées et les plus prisées par les célébrités d’Hawaï, avec des vues de carte postale sur une cascade naturelle de 73 mètres, un stade de sport pouvant accueillir 450 personnes, un parcours de golf de neuf trous, un centre aquatique, un toboggan aquatique de deux étages et certaines des meilleures vues sur l’océan d’Hawaï, va être vendue aux enchères.

Bénéficiant d’un emplacement isolé sur la côte nord-est de Big Island, le Waterfalling Estate a fait les gros titres des magazines à potins en 2016, lorsque Justin Bieber a loué la maison pendant deux semaines à 10 000 dollars par nuit pour son entourage. Également favori de la téléréalité tropicale, Waterfalling Estate a été choisi comme lieu de tournage pour les émissions Love Island, Ex on the Beach et Ultimate House Hunt de HGTV.

Cinq chambres, dix salles de bain et une maison d’hôtes avec vue sur l’océan

Située à quelques kilomètres au nord d’Hilo, sur 3 hectares surplombant l’endroit où la jungle rencontre l’océan et le littoral d’Hamakua, la maison compte cinq chambres, dix salles de bains et deux suites parentales au troisième étage avec vue sur l’île de Lanai.

L’espace de vie principal, qui comprend la cuisine du chef et la salle à manger, offre une vue spectaculaire sur la cascade et l’océan.

Au niveau aquatique se trouvent deux suites d’invités, une salle de jeu, un espace média, deux bains à remous, un sauna, une douche, une cuisine extérieure et une salle à manger.

La villa possède également une maison d’hôtes avec une chambre, un garage pour quatre voitures, un héliport et un bar extérieur.

Une île riche en activités à 50 minutes d’Honolulu

La Big Island offre un grand nombre d’activités et de divertissements : des plages magnifiques comme Laupāhoehoe, Waikiki et Waipi’o, des randonnées dans les Hilo Forest Preserves ou dans l’Akaka Falls State Park, la tyrolienne au-dessus des chutes KoleKole, le parc national Volcano, l’observation des baleines, des excursions dans la jungle, des marchés fermiers, une pêche de classe mondiale et des couchers de soleil inoubliables. Pour encore plus d’aventure, il suffit de 50 minutes d’avion pour rejoindre Honolulu pour moins de 100 dollars.

Actuellement cotée à 9,95 millions de dollars, la propriété sera mise aux enchères le 15 août par Sotheby’s Auction avec une réserve de 5,99 millions de dollars selon TopTenRealEstateDeals.com.