Angresse : Propriété d’exception à 5 minutes d’Hossegor et de Capbreton

Par MySweet Newsroom et Era, le 3 août 2022

Cette villa de 310 m² est implantée au cœur d’un parc paysagé aux essences exotiques.

Elle se compose d’un salon salle à salle à manger avec cuisine américaine avec une triple exposition donnant sur une belle terrasse de 300 m², d’une suite parentale avec salle d’eau et dressings de 58 m², de 5 chambres réparties en deux espaces opposées pour offrir une intimité parfaite, et d’un bureau accessible via une entrée indépendante.

La propriété dispose également d’une piscine chauffée, d’un spa, d’un pool house avec une terrasse couverte avec sa cuisine d’été, d’un garage, et d’un terrain de pétanque.

Une cave à vin climatisée complète ce bien.

Le prix : 1 795 000 €. pour en savoir plus, rendez-vous sur www.erafrance.com