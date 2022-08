Théoule-sur-Mer : Propriété avec accès à la mer construite par Barry Dierks

Temps de lecture estimé : 3 min

Cette bâtisse historique de 300 m² et 9 pièces, bâtie en 1925 par Barry Diercks et récemment rénovée, développe des volumes généreux, au cœur d’un environnement exceptionnel et préservé.

Villa les pieds dans l’eau à 20 minutes de la Croisette

Idéalement située à Théoule-sur-Mer, à seulement 20 minutes de Cannes, cette propriété pied dans l’eau impressionne avant tout par son emplacement. Cette villa en bord de mer jouit en effet d’un environnement préservé sur un terrain de 6 000 m², entourée de criques et à l’abri des regards et des nuisances, sur une presqu’île dominant la mer, la baie de Cannes et les roches rouges de l’Estérel.

Bien exposée, cette propriété de charme d’inspiration méditerranéenne et aux intérieurs modernes bénéficie de différents accès directs à la mer ainsi qu’à une plage paradisiaque et confidentielle.

La propriété offre de beaux volumes avec un double séjour, 6 chambres, dont quatre chambres en suite ainsi qu’une dépendance en rez-de-jardin avec un séjour/cuisine et deux chambres. Elle dispose également d’un garage pour 2 voitures.

Picasso, Somerset Maugham, Noël Coward y séjournèrent

Véritable chef-d’œuvre de l’architecture moderniste, la luxueuse villa a été construite en 1925 par et pour l’architecte Barry Dierks (1899-1960) sur une presqu’île privée, et elle fit la réputation de l’architecte sur la Riviera auprès d’une société mondaine et cultivée.

C’est ainsi que la Villa le Trident accueillit de grands noms de la culture internationale, dont Picasso, Somerset Maugham, Noël Coward ou encore le duc et la duchesse de Windsor. En 1925, le jeune architecte et son compagnon Eric Sawyer, banquier et officier de l’armée britannique, choisissent de s’installer sur la Côte d’Azur, suite à la demande croissante de construction par de riches américains.

Ils posent alors leur dévolu à Théoule-sur-Mer, sur un terrain isolé de 6 000 m², sur une petite presqu’île de la pointe de l’Esquillon, disposant d’une crique et d’une plage privée, bénéficiant d’une vue allant de la baie de Cannes au cap Roux, avec au Sud, la Corse.

Barry Dierks : une légende de l’architecture sur la Côte d’Azur

Adepte du Mouvement moderne, Dierks construit cette étonnante villa qui deviendra son lieu d’habitation, son atelier et sa vitrine : la Villa Trident fera le succès du couple et déclenchera multitude de contrat pour l’architecte et de prestigieux clients dont Paul-Louis Weiller, le marquis de Cholmondeley, le prince de Monaco, Maxine Elliott ou encore le général Catroux.

Suite au décès de Dierks en 1960, puis à celui de Sawyer en 1985, la villa restera un patrimoine familial jusqu’en 2008.

Le prix : 18 000 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cotedazur-sothebysrealty.com.