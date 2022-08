Immobilier, Habitat, Logement… Voici les thèmes des prochains Entretiens d’Inxauseta le 26 août

Temps de lecture estimé : 4 min

Habitat, logement : Un nouveau quinquennat s’ouvre, ne perdons pas de temps !

Quelles sont les urgences ? Elles sont multiples. Faudra-t-il déterminer des priorités ou pourrons-nous tout traiter en même temps ? Mal logement, production, sécurisation de l’accès et du maintien, mobilité, écologie, équilibres territoriaux…

Comment traiter ces questions sans perdre en qualité, dans un contexte fortement et rapidement évolutif : recomposition du monde du travail, besoins et envies de qualité du cadre de vie, démographie (vieillissement, recompositions familiales), volatilité et accélération des évolutions des modes de vie, des besoins de services, des modes de transport, inflation durable et fort ralentissement des échanges mondiaux (démondialisation ?)… Telles sont les principales questions qui seront abordés au cours des entretiens d’Inxauseta 2022.

9 h 00 – Interventions d’ouverture d’Iñaki ECHANIZ, Député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, de Bixente ETCHEÇAHARRETA, Conseiller régional Nouvelle Aquitaine et d’Eric ITHURRALDE, Maire de Bunus.

Intervention en vidéo d’Olivier KLEIN, Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé de la Ville et du Logement.

La matinée, introduite par Marie DEFAY, Enseignante à l’ENSA Paris Belleville et consultante en développement urbain, sera consacrée à la compréhension du phénomène d’envolée des prix du logement et de la dissociation entre hausse des revenus et hausse des coûts en 3 temps :

Etat des lieux sur la côte basque, territoire emblématique de la « crise » : comment et au profit de qui les prix se sont-ils envolés ? – Mickaël CHEVALIER, Président du Club Décentralisation et Habitat, Vice-Président de l’agglomération de Dinan – Jacques FRIGGIT, Chargé de mission au CGEDD – Marc LACLAU, Economiste, Directeur d’études à l’AUDAP

Inégalités générationnelles, étudiants et personnes âgées dépendantes, qui sont les grands perdants de l’envolée des prix ? Quelles politiques publiques de solidarité pour quels publics ? – Muriel BOULMIER, Présidente de l’Union régionale Hlm Nouvelle-Aquitaine – Mathias LEVY NOGUERES, Directeur Général, Logeo Seine

Quand la spéculation se porte sur les terrains disponibles : le sol, un produit comme un autre ? Edouard DEQUEKER, Professeur à la Chaire d’économie urbaine de l’Essec – Olivia METZ, Directrice Générale Adjointe Ville durable de la Ville de Saint Denis

La matinée sera conclue par Samuel DEPRAZ, Directeur de la Recherche du Groupe ESPI et Directeur du laboratoire ESPI2R et Jean-Michel MANGEOT, Directeur du Conseil Scientifique et de perfectionnement de l’ESPI.

14 h 00 – L’après-midi abordera avec les responsables politiques et les professionnels, les urgences à traiter et les actions à engager sans perdre de temps autour de 2 grands thèmes principaux :

Concilier impératifs écologiques et besoins de production de logements abordables dans un contexte d’instabilité géopolitique et d’inflation : RE 2020, ZAN, REP…, les réglementations sont-elles compatibles avec l’objectif de production ? Comment organiser une production de logements plus locale, plus écologique et plus économe en foncier ? Quelles propositions pour produire des logements abordables malgré l’instabilité et l’inflation ?

Jean-Claude DRIANT, Professeur à l’Ecole d’urbanisme de Paris – Pascal BOULANGER, Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) – Dominique ESTROSI-SASSONE, Sénatrice des Alpes Maritimes – Valérie FOURNIER, Présidente de la Fédération des Entreprises Sociales de l’Habitat – Hakim LAHLOU, Directeur Innovation et Stratégie, Direction des Prêts de la Banque des Territoires – Samuel MINOT, Président de la Commission économique de la Fédération Française du Bâtiment (FFB)

Didier VANONI, économiste et sociologue, Directeur de FORS-Recherche Sociale – Yannick BORDE, Président de Procivis, Vice-Président de l’Union Sociale pour l’Habitat – Jean-René ETCHEGARAY, Président de l’Agglomération Pays Basque – Marjan HESSAMFAR, Vice-Présidente du Conseil National de l’Ordre des architectes – Valérie RABAULT, Députée de la première circonscription du Tarn-et-Garonne – François RIEUSSEC, Président de l’Union Nationale des

Aménageurs.

Les débats seront animés par : Benoît BARBEDETTE, Rédacteur en chef, News Tank Cities, Pierre CHEVILLARD, Rédacteur en chef, De particulier à particulier, Marie DEFAY, Enseignante à l’ENSA Paris Belleville et consultante en développement urbain, Cyrille POY, Président de LesCityZens, journaliste – Pierre SABATHIE, Rédacteur en chef, Sud Ouest – Eric TREGUIER, Rédacteur en chef, Challenges.

Pour accéder au programme complet, rendez-vous sur le site des Entretiens d’Inxauseta. Vous ne pouvez pas vous déplacer à bunus le 26 août ? Pas de panique, vous pourrez suivre l’évènement sur la chaine YouTube des Entretiens d’Inxauseta.