Avant / Après : Rénovation d’une villa provençale à Bormes-les-Mimosas

Achevé en seulement 31 jours, le projet de réfection a appliqué les trois règles d’or de l’architecture et du design d’intérieur : lumière, spaciosité et fonctionnalité. Il a ainsi permis de remettre au goût du jour les espaces en y apportant convivialité et chaleur, ainsi qu’un cachet résolument contemporain.

Un coin de paradis niché au cœur de la Provence

Faire d’une ancienne villa des années 1970 une villa moderne, à la fois convivial et moderne, tel était le pari de Prello, pionnier français de l’achat en copropriété de résidence secondaire. Nichée au sommet d’une colline, dans l’un des plus beaux villages de Provence, la villa dispose d’une vue imprenable sur la mer et d’une intimité absolue, à l’abri des nuisances et de tout vis-à-vis. On éprouve ici le sentiment d’être à l’écart du monde, bien que la demeure ne soit située qu’à quelques minutes de toutes les commodités.

Cette charmante maison propose 250 m2 habitables répartis en 7 pièces principales sur 3 niveaux érigés sur une parcelle de plus de 13 000 m2. L’ensemble bénéficie dès le départ de beaux volumes parfaitement agencés : au rez-de-chaussée, une entrée, une vaste pièce de vie ouverte, une cuisine, un cellier, un WC pour les invités ; au 1er étage, une suite parentale avec salle de bain, un dressing ainsi qu’une loggia vue mer de 18 m2, deux grandes chambres, une salle de bain, une buanderie, un WC indépendant ; au second étage, deux grandes chambres et une salle de bain avec WC.

À l’extérieur, tout a également été conçu pour créer des espaces récréatifs et de détente, à partager en famille ou avec des amis. En contrebas d’une grande terrasse prolongeant le séjour et la cuisine, une piscine de 7,5 x 7,5 m au sol, avec système d’électrolyse et volet électrique, fait face à la mer. Juste à côté, un boulodrome et un superbe jardin aménagé en restanques complètent ce tableau idyllique qui met le bonheur à portée de main.

Une villa entièrement réaménagée et équipée dans un style contemporain

Toiture, charpente, isolation, climatisation, électricité, assainissement… La villa était en parfait état et présentait déjà d’excellentes performances énergétiques lors de son acquisition par Prello. Mais après 20 ans d’occupation par ses anciens propriétaires, qui en avaient fait leur résidence principale, la maison nécessitait des travaux de rafraîchissement pour être pleinement en phase avec les aspirations les plus exigeantes. Confié à un architecte d’intérieur, le chantier s’est étalé sur une trentaine de jours à peine, un record !

Deux grandes transformations ont été opérées au premier et au second étages de la villa. La première a consisté en la création d’une salle d’eau avec douche, meuble vasque et miroir dans l’un des espaces dressing de la suite parentale. Un véritable projet à part entière, exigeant un temps de réflexion. Configuration de la salle d’eau, implantation dans la pièce, choix de la séparation entre la salle d’eau et le dressing, définition des équipements adaptés, contraintes liées à une superficie limitée… ont imposé de penser le projet au mieux.

La seconde transformation concerne les deux chambres au deuxième étage. Les peintures ont été refaites et l’aménagement entièrement revu. Les tons clairs et les éléments de décoration adoptés procurent contraste, luminosité et modernité à ces deux espaces.

Les couleurs claires et les matières organiques privilégiées

Plus globalement, l’ensemble de la villa a été rénové et épuré afin de lui permettre de retrouver son élégance originelle. L’intégralité du mobilier et de la décoration ont été repensés. Les couleurs claires et les matières organiques ont été privilégiées de manière à conserver – si ce n’est optimisé – la lumière naturelle de la maison et ajouter un cachet résolument contemporain au lieu.

La villa a par ailleurs été pourvue d’équipements de standing (du linge de maison aux couverts et ustensiles de cuisine, en passant par le matériel d’entretien et de ménage) et de prestations soignées au service du confort et des économies énergétiques.

Le projet de rénovation en bref