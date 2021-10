Ludovic de Jouvancourt (Prello) : Une résidence secondaire en copropriété

Mon Podcast Immo reçoit Ludovic de Jouvancourt, co-fondateur de Prello

Créée il y a quelques semaines, Prello est une startup qui dépoussière et révolutionne le « timeshare » des années 70/80. Avec la copropriété de résidence secondaire, on peut profiter d’une longère normande ou d’un mas provençal sans tracas et quand on veut, grâce à un calendrier dynamique. Explications avec Ludovic de Jouvancourt, co-fondateur et président de Prello, avec Fred Haffner.

Mon Podcast Immo : Vous venez de fonder Prello et vous avez réalisé une levée de fonds de 2 millions d’euros, racontez-nous…

Ludovic de Jouvancourt : Nous nous sommes officiellement lancés mardi et nous avons réalisé une levée de fond cet été pour accélérer sur cette proposition de valeur.

Nous avons réalisé une levée de fond de 2 millions d’euros, 3 semaines après la création. Je pense que le fait que l’on réponde à une vraie problématique de marché nous a permis de convaincre nos investisseurs.

Mon Podcast Immo : Prello, c’est quoi concrètement ?

Ludovic de Jouvancourt : Nous proposons d’acheter des résidences secondaires en copropriété.

Nous nous sommes basés sur le besoin des consommateurs concernant l’accès à la propriété d’une résidence secondaire. Selon notre constat, en moyenne, un Français passe 40 jours par an dans sa résidence secondaire.

Le but de Prello est de trouver des biens, de les rénover, les meubler et les agréger entre 2 et 8 propriétaires au sein d’une SCI pour un même bien.

Nous fournissons à ces propriétaires un calendrier intelligent qui leur permet de réserver leur côte part de nuitée et qui les réparties, entre les copropriétaires, de manière très équitable.

Nous gommons également les petites frictions qu’il peut y avoir sur le ménage, le jardinage, l’entretient, les factures et toutes les autres commodités.

Notre service est comparable au Time Share, cependant, ce qui nous différencie, c’est que nos clients sont réellement propriétaires de leur bien.

Nous permettons à nos clients d’acheter des biens leur garantissant beaucoup de liquidités. Quand un acquéreur veut revendre sa part de résidence secondaire, la propriété reste un produit très demandé, très liquide, elle se réalise alors facilement.

Mon Podcast Immo : Comment repérez-vous les biens, comment se passe le processus d’achat, de rénovation et de revente ?

Ludovic de Jouvancourt : Nos conseillers repèrent les opportunités de biens les plus intéressantes, en travaillant main dans la main avec les agents immobiliers du territoire national. Cela permet de proposer plus de liquidités sur les biens.

En travaillant avec ces agents immobiliers, Prello leur permet de transformer des acquéreurs potentiels avec une budget à 200 000€, sur des propriétés qu’ils ont en mandat à plus de 600-900 000€.