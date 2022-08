Temps de lecture estimé : 6 min

Le groupe immobilier Mercure, spécialisé dans les biens de caractère, authentiques ou d’exception, revient sur le marché immobilier de prestige en région Rhône-Alpes, à Lyon, pour le premier semestre 2022 et livre ses perspectives pour la fin de l’année.

Un prix moyen d’un bien de prestige à Lyon : 800 000 €

L’agence Rhône-Alpes a une fourchette de prix de vente assez large. Les propriétés coûtent en moyenne 800 000 €, mais certains biens atteignent plusieurs millions.

Des acquéreurs en quête d’une résidence secondaire

Les acquéreurs sont le plus souvent des quinquagénaires, dirigeants de société ou en profession libérale. Ce sont des familles stables, à la recherche d’une résidence secondaire.

Les acquéreurs poursuivent le désir de vivre dans le calme, ils recherchent la nature et l’espace. Souvent, ce projet constitue l’aboutissement d’un rêve, mais c’est parfois aussi l’accession à un statut qui motive les individus.

La hausse du prix de l’essence freine l’exode urbain

La force principale du marché lyonnais est sa capacité de desserte : le territoire comporte en effet des axes autoroutiers majeurs, ainsi que l’aéroport international Lyon Saint Exupéry. Cela permet de s’adapter aux envies d’espace et de calme des acquéreurs, dans un territoire bien desservi.

Ces derniers temps, la hausse du prix de l’essence a néanmoins freiné l’exode urbain : cette tendance à la hausse du prix de l’énergie a été prise en compte par les acquéreurs, même chez les plus aisés.

Les perspectives du marché

Le marché de la région reste toujours attractif : les besoins de vente et d’achat se maintiennent. Après une année 2021 assez dynamique, le groupe Mercure reste confiant sur l’attractivité de Lyon et de ses alentours. Toujours en quête de profils complémentaires, elle cherche à continuer d’améliorer le maillage du territoire, avec des postes à pourvoir sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes.

Méconnaissent l’intérêt d’acheter un bien classé

Les acquéreurs de biens patrimoniaux sont des quinquagénaires qui cherchent un bien avec du potentiel afin d’en faire leur résidence principale. A long terme, les individus ont souvent un projet d’ouverture au public, de type chambre d’hôtes.

Malgré l’attrait confirmé pour les biens patrimoniaux, nombre d’acquéreurs semblent méconnaitre l’intérêt d’acheter un bien classé ou inscrit Monument Historique. D’où la nécessité pour les professionnels de l’immobilier d’un réel travail de pédagogie les attrait du dispositif. Idem pour label de la Fondation du patrimoine est peu connu.

3 biens à vendre ou vendus à Lyon

A vendre : Exceptionnel château de la Renaissance (XVème – XVIème siècles) à 10 km de Roanne

A 1h15 du centre de Lyon, ce château de la Renaissance (XVème – XVIème siècles) est remarquable : d’une superficie d’environ 1 300 m² habitables, le château se compose d’une cour intérieure, de deux ailes d’habitation, d’une tour et d’un imposant donjon. Avec ses treize chambres et ses sept salles de bain, cette propriété marquée par l’Histoire de France permet d’accueillir différents types de projets familiaux et professionnels. Le classement de cette propriété comme Monument Historique depuis 1927 est une reconnaissance du caractère exceptionnel de ce bel ensemble bâti, et une invitation à en prendre durablement soin du fait des avantages fiscaux propres à ce statut.

L’intérieur de ce château, rempli de charme grâce aux boiseries, aux cheminées, et aux parquets, se conjugue avec un extérieur remarquable. Sur un terrain d’une superficie de près de 14,5 hectares, se trouvent un parc arboré de quatre hectares, deux pièces d’eau et un potager-verger. Cette propriété d’excellence bénéficie d’un environnement bucolique tout en profitant des commodités de la ville de Roanne située à 10 km et de son aérodrome facilement accessible.

A vendre : appartement bourgeois de type haussmannien au coeur de Lyon

Situé à Lyon, sur le Quai de Saône, cet appartement bourgeois de type haussmannien est un bien rare : avec ses 142 m² répartis sur quatre pièces, et trois chambres, cet appartement se situe dans un quartier très prisé de la métropole.

Au sein d’une copropriété très bien entretenue avec gardien, où les façades et les parties communes ont été rénovées, ce bien immobilier a conservé des éléments de décoration de l’ancien : boiseries, moulures, parquets d’Aremberg et cheminées viennent magnifier son intérieur. Deux balcons viennent compléter ce bien et permettent de profiter de la douceur Lyonnaise. La vue sur la Saône, Saint-Georges et Fourvière est admirable.

Vendu : mas entièrement restauré à vingt minutes de Grignan

A vingt minutes de Grignan, ce mas entièrement restauré se situe sur les hauteurs de la vallée du Lez. En mêlant le charme de l’authentique avec des rénovations au style contemporain, cette propriété de 550 m² habitable est exposée plein Sud. Les prestations sont luxueuses : salle de soin, salle de massage, sauna, jacuzzi avec vue sur la vallée… Le dépaysement et la tranquillité sont au rendez-vous !

Séparé entre une partie maison d’hôtes et une autre en gîte indépendant, ce mas exceptionnel dispose d’un parc d’un hectare, arboré et fleuri : mûriers platanes, tilleuls, et cyprès contribuent au caractère unique de la propriété et de son environnement. Les différents salons d’été et terrasses, ainsi que la piscine chauffée et le jacuzzi extérieur, forment des prestations idéales pour profiter de ce cadre enchanteur et d’une vue époustouflante sur les massifs montagneux de la région.