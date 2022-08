Immobilier de prestige Auvergne : Des prix abordables et un effet coup de cœur

Temps de lecture estimé : 5 min

Prix de vente moyen d’un bien de prestige en Auvergne : 972 113 €

Le prix de vente moyen des biens vendus en Auvergne par le Groupe immobilier Mercure ressort à 972 113 €. Ce chiffre couvre deux réalités : les biens ruraux étaient vendus en moyenne à 1 275 000 €, et les biens urbains dont le prix moyen est de 669 227 €.

Le prix moyen des biens actuellement en vente se situe à 761 594 €, avec des biens ruraux coûtant en moyenne 878 592€ et des biens urbains coûtant 644 596 €. Les prix, qui avaient augmenté de 10 à 15% autour des grandes villes stagnent.

Hausse de la clientèle allemande, belge ou suisse sur les biens ruraux

« Les acquéreurs ont, pour la plupart, entre 45 et 55 ans, exercent des professions de cadres ou libérales et sont essentiellement étrangers (hors Europe),observe avec cependant une augmentation d’une clientèle européenne (Allemands, Belges ou Suisses) pour des biens ruraux« , précise la note de conjoncture du groupe immobilier Mercure.

La ville de Clermont-Ferrand fait cependant titre d’exception avec un marché domestique franco-français généralement composé de Parisiens ou personnes originaires de la région voulant y retourner ou se rapprocher de leur famille.

Pour aller plus loin : Vous voulez tout savoir sur le marché immobilier en Auvergne ? Ecoutez vite l’interview Mon Podcast Immo de Christion Dosmas, président de la FNAIM Auvergne.

L’Auvergne, une région coup de cœur qui manque de notoriété

La demande, qui connaissait une tendance à la baisse depuis 2012, a de nouveau augmenté en 2021 tandis que l’offre s’est stabilisée. On observe depuis une pénurie des beaux biens. Ceux-ci sont souvent mis en vente dans le contexte d’une succession : les jeunes générations ne souhaitent pas garder les biens de leurs parents.

La région souffre d’un manque de notoriété hors France, les étrangers qui sont à la recherche d’une résidence secondaire ou qui cherchent à développer une activité professionnelle agricole ou de tourisme, ne connaissent pas suffisamment la région, qui n’est pas très bien desservie par les transports rapides (train, avions…). Sans grande métropole, cette région, qui possède un excellent réseau autoroutier, est souvent une zone de passage.

L’Auvergne est finalement souvent une région coup de cœur pour les étrangers qui viennent la visiter, tombent sous son charme, et décident de s’y installer pour des prix abordables. Cependant, les biens situés en zone rurale nécessitent souvent des travaux alors les étrangers préfèrent souvent s’installer dans des maisons « clef en main ». Les Français qui s’installent en Auvergne sont quant à eux souvent originaires de la région, ils y ont des attaches familiales.

Un bon démarrage en 2022

La région possède beaucoup de biens d’exception autour de Clermont- Ferrand, qui appartiennent souvent à des familles installées depuis longtemps. Le début de l’année 2022 a connu un meilleur démarrage que celui de l’année 2021, avec notamment plus de visites. L’effet souvent freineur des élections ne s’est pas fait ressentir. Cela est encourageant pour l’année à venir.

2 biens à vendre ou vendus en Auvergne

Splendide manoir à taille humaine, ancien poste de garde de la Limagne au cœur d’un charmant village, fut construit dès le XVIIème siècle : à vendre 980 000 €

Celui-ci se situe à 5 minutes de l’A75 et à 15 minutes de Cournon. Hors murailles, le manoir, véritable havre de paix d’environ 500 m², est édifié sur un joli parc arboré de belles essences d’environ 2 hectares. La propriété, agrandie et restaurée courant XIXème en conservant les éléments architecturaux d’origine, se compose de 5 salons dont plus de 100 m² de réception, 8 chambres, une grande cuisine, une vaste salle à manger, une bibliothèque, ainsi que plusieurs pièces de rangement. Une cour intérieure donne accès au chai, pouvant être entièrement aménagé sur deux niveaux soit environ 240 m², à une belle cave de 147m², un petit jardin et à des dépendances.

Ce bien d’exception comprend également un grenier de 105 m² auquel s’ajoute une mezzanine de 98m² au sol pouvant être également aménagée. Cette bâtisse emprunte de caractère et d’histoire se prête aussi bien à un usage familial qu’à la création d’une activité.

Vendu : l’une des plus belles villas de Chamalières de la fin du XIXème siècle

Cette superbe propriété est inscrite en totalité aux Monuments Historiques y compris le jardin avec sa clôture et ses décors intérieurs, comprenant ses escaliers, ses boiseries et ses cheminées. Sa situation est remarquable, se situant à mi-chemin entre la Place de Jaude et le centre de Chamalières et l’ensemble de ses commerces.

Construite en briques et encadrements de pierre blanche en 1884, cette Villa s’inspire de l’architecture Renaissance et incarne l’un des plus beaux exemples de ce style de villas. Cette magnifique propriété comporte 370m² habitables sur rez-de-chaussée surélevé de deux étages, ainsi que 11 pièces principales dont 8 chambres, et un jardin fleuri et arboré de 300m².

Il s’agit d’un bien rare à usage d’habitation principale, continuellement rénové et entretenu par les propriétaires occupants. Les pièces bénéficient d’une belle hauteur sous plafond, de parquets, de moulures ainsi que de cheminées.