Immobilier de prestige Poitou-Charentes-Vendée : Un marché de biens ruraux à petits prix

Le groupe immobilier Mercure, spécialisé dans les biens de caractère, authentiques ou d’exception, revient sur le marché immobilier de prestige en région Poitou-Charentes-Vendée au premier semestre 2022 et livre ses perspectives pour la fin de l’année.

Prix de vente moyen d’un bien de prestige ? 300 000 €

Les prix des biens se situent dans une fourchette très large avec une moyenne qui se situerait aux environs de 300 000 €. Pour l’agence Mercure Poitou-Charentes Vendée, il s’agit d’un marché particulier puisqu’il s’agit de biens ruraux, ce qui signifie donc des petits prix.

Professions libérales, chefs d’entreprises en fin de carrière… Les acheteurs viennent principalement de région parisienne, du nord de l’Europe (Belgique, Pays-Bas, Angleterre), ou de la région.

Peu de biens à la vente

Les forces des vendeurs font les faiblesses des acquéreurs. Le marché ne dispose que de peu d’offres de biens, permettant pour les premiers de défendre des prix à la hausse mais signifiant pour les deuxième un manque de biens, et donc moins de transaction.

2 biens à vendre en région Poitou-Charentes-Vendée

Château, du XIXème, de seize pièces, dont dix chambres à côté de Poitiers : à vendre 1 260 000 €

A quelques kilomètres de Poitiers, cette propriété est un bien d’exception : le château, qui date du XIXème, s’élève sur trois niveaux. D’une superficie de 570 m², il comporte seize pièces, dont dix chambres, réparties sur trois niveaux. Les pièces de réception, situées au rez-de-chaussée, ont conservé le charme de l’ancien.

L’environnement autour du château est unique : 93 hectares de parc, terres, bois et prairies viennent compléter la propriété. Le tout est bordé par une rivière et complété par des dépendances (écuries, garage, atelier, maison de ferme).

Ancienne ferme restaurée du XVIIIème siècle : à vendre 1 025 000 €

Située à 20 minutes au nord de Niort, et à 1 heure de La Rochelle et de l’Ile de Ré, cette ancienne ferme restaurée du XVIIIème siècle est une propriété au cachet exceptionnel. Avec ses quatre chambres et ses dépendances, elle offre un environnement calme, sans aucune nuisance.

Le terrain arboré sur lequel se situe cette propriété comporte non seulement un verger et un puits, mais également une piscine : l’environnement est donc idéal pour se ressourcer en famille ou entre amis.