Qu’elle soit subie (prix de vente trop élevé, apport personnel insuffisant…) ou choisie (liberté de pouvoir changer de logement rapidement, de tester un endroit avant d’y devenir propriétaire…), la location a le vent en poupe ! Focus sur le marché locatifs des villes « cathédrales »* – ces villes moyennes dont l’attractivité a été boostée par la crise sanitaire au point de rivaliser avec celles des grandes métropoles régionales – afin de savoir où les familles pouvaient bénéficier du meilleur rapport superficie/loyer ** pour leur maison. Que pouvez-vous louer avec un budget de 800 euros par mois et dans une ville de plus de 30 000 habitants ? Réponse avec une récente étude réalisée par SeLoger.

Avec un loyer de 800 euros par mois vous pouvez viser

Une maison de 88 mètres carrés à Castres (Tarn)

La crise sanitaire et les confinements qui l’ont émaillée ont incontestablement poussé les habitants des métropoles à lorgner du côté des villes moyennes pour espérer profiter de davantage d’espace et d’une meilleure qualité de vie. Seulement voilà, plutôt que de tout plaquer pour partir s’installer dans la maison qu’elle aura achetée, une famille aura peut-être intérêt à commencer par la louer afin de s’assurer que le nouveau cadre de vie qu’elle s’est choisie correspond bien à ses attentes…

Selon l’étude réalisée par SeLoger, c’est la ville de Castres, dans le Tarn, qui arrive en tête des villes qui permettent d’optimiser votre pouvoir locatif. Avec un loyer moyen de 800 euros par mois, vous pourrez en effet y louer une maison d’une superficie de 88 mètres carrés.

Il est également intéressant de noter que dans cette ville que l’on surnomme la Petite Venise du Languedoc, si la part des locataires s’élève à 42,4 %, seulement 20 % des maisons sont louées.

Le saviez-vous ? Pour une maison, le prix au m² à la location à Castres est, en moyenne, de 9,1 €.

Une maison de 84 mètres carrés à Nevers (Nièvre) ou à Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Parmi les villes cathédrales dont le marché locatif a été passé à la loupe, deux destinations permettent – pour 800 € par mois – de louer une maison de 84 m². Il s’agit de Nevers dans la Nièvre et de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Dans ces deux villes, la part de maisons occupées par un locataire se monte respectivement à 16,9 % et 20,6 %.

Une maison de 75 mètres carrés minimum ) Nîmes Tarbes, Alès ou Auxerre

Selon l’étude réalisée par SeLoger, les quatre villes cathédrales cei-dessous permettent aussi d’optimiser son pouvoir immobilier locatif :

Nîmes : 78 m²

Tarbes : 78 m²

Alès : 77 m²

Auxerre : 75 m²

A noter : En France, 3,5 % des ménages possèdent 50 % des logements loués. Et 1 million de ménages sont propriétaires d’au moins 5 biens immobiliers (Source : Insee).

Ces villes où il y a plus de locataires que de propriétaires

Autre enseignement de l’étude réalisée par SeLoger, certaines villes cathédrales comptent largement plus de locataires que d’autres. C’est le cas de Reims (Marne) où la part des locataires culmine à 70,8 % alors qu’elle ne dépasse pas 16,3 % à Saint-Lizier (Ariège).

Comment expliquer un tel écart ? Tout d’abord, il semble qu’historiquement, le taux de propriétaires tende à être plus réduit dans les métropoles que dans les villes moins peuplées. D’autre part, on peut penser que plus le niveau des prix immobiliers sera élevé, plus la part de propriétaires sera ténue. En effet, l’effet cumulé de prix de vente conséquents et de conditions de crédit durcies réduit considérablement la capacité des locataires à acheter leur résidence principale. Enfin, plus une ville compte d’étudiants, plus la proportion de locataires y est élevée. C’est le cas de Reims, notamment, où la part d’étudiants atteint 16,3 %.

(*) Le réseau ville Cathédrale rassemble les 188 villes qui sont dotées d’une cathédrale en France