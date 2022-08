La Centrale des SCPI : Pourquoi cette fintech SCPI cartonne t-elle autant ?

Temps de lecture estimé : 6 min

La Centrale des SCPI a été créée il y a dix ans par Lionel Benhamou, Gregorie Moulinier et Véronique Baron. Dix ans de travail acharné et d’innovations qui ont fait leurs preuves. Dix ans au cours desquels le nombre de clients a fortement augmenté, indéniable évidence du modèle économique de cette fintech. Mais pourquoi La Centrale des SCPI cartonne-t-elle autant ? Quels sont ses points forts et pourquoi ses clients sont-ils autant séduits par les services qu’elle propose ? Pour tout savoir sur La Centrale des SCPI, il importe de prendre connaissance de cet article.

Première raison du carton de La Centrale des SCPI : son professionnalisme

La Centrale des SCPI a dépassé les 10 ans d’existence. Cette fintech n’a toujours effectué qu’une seule activité, à savoir la distribution des meilleures SCPI de rendement. Depuis sa création, La Centrale des SCPI a pu analyser le développement du marché des SCPI qui atteint désormais plus de 84 milliards d’euros. Cette société a également participé à l’essor de nombreuses SCPI.

Deuxième raison du carton de La Centrale des SCPI : la formation de ses consultants

Il n’est pas possible de s’improviser consultant en SCPI. Il faut certes aimer ce métier mais aussi posséder ses codes et sa technicité. C’est pour cela que les néo-consultants de La Centrale des SCPI sont recrutés après de nombreux entretiens. Une fois recrutés, ils suivent une formation maison de trois mois en tutorat, trois mois intensifs au cours desquels ils vont parfaire leur apprentissage.

Troisième raison du carton de La Centrale des SCPI : la signature de partenariats solides

La Centrale des SCPI ne crée pas de SCPI mais les distribue. Elle travaille ainsi en partenariat avec la quasi-totalité des sociétés de gestion du marché pour ouvrir à ses clients le plus large choix de SCPI !

Comme le révèle Grégorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français :

« Notre choix très important de SCPI nous permet de créer des portefeuilles SCPI sur mesure sans aucunes limitations ! C’est sans nul doute l’une des raisons pour lesquelles nous recevons chaque année de plus en plus d’appels au 01.44.56.00.23 ».

Quatrième raison du carton de La Centrale des SCPI : la prescription de conseils avisés

C’est effectivement le but de La Centrale des SCPI : offrir à ses clients des conseils avisés leur permettant de mettre en portefeuille les meilleures SCPI de rendement. Les consultants de cette fintech lisent tous les rapports annuels et tous les bulletins d’information de toutes les SCPI du marché. Ils absorbent donc une quantité phénoménale de données afin de se faire une opinion avant de conseiller telle ou telle SCPI de rendement à leurs clients.

Ils sont aidés pour cela par le service recherche-développement qui traduit en algorithmes les informations en provenance des sociétés de gestion. Grâce à ce travail d’équipe, les clients de La Centrale des SCPI sont certains d’effectuer un choix de SCPI de premier ordre.

Cinquième raison du carton de La Centrale des SCPI : le site Internet de La Centrale des SCPI est un site ultra-tech

Concrètement, le site Internet de La Centrale des SCPI est la plateforme SCPI la plus consultée du marché. Animé par une équipe d’ingénieurs de premier plan, ce site permet d’effectuer son choix de SCPI en quelques clics après avoir lu les fiches SCPI et sociétés de gestion mises à jour régulièrement.

Grâce à SCPI-SIGN, le logiciel de signature de bulletins de souscription 100 % français et 100 % sécurisé, acheter des parts de SCPI de rendement est très simple et très convivial. Les clients de La Centrale des SCPI peuvent également utiliser un agrégateur SCPI leur offrant la possibilité de suivre d’un seul coup d’œil leur portefeuille SCPI.

Sixième raison du carton de La Centrale des SCPI : les retours des clients de La Centrale des SCPI

Les clients de La Centrale des SCPI sont les premiers ambassadeurs de cette fintech. Plus de 80 % d’entre eux ont réitéré leur investissement en SCPI avec les conseils de La Centrale des SCPI.

Comme l’affirme Gérard P., client de La Centrale des SCPI depuis de nombreuses années : « Outre des qualités professionnelles hors-pair, mon consultant dédié de La Centrale des SCPI possède de grandes qualités humaines et une disponibilité exceptionnelle. Dans ces conditions, pourquoi achèterais-je mes SCPI de rendement dans une autre société ? »

Septième raison du carton de La Centrale des SCPI : la possibilité offerte aux clients de La Centrale des SCPI de parrainer des membres de leur famille ou leurs amis

En parrainant des nouveaux clients, ceux de La Centrale des SCPI reçoivent de nombreux avantages. Cela permet de remercier les investisseurs qui ont fait confiance au savoir-faire de La Centrale des SCPI.

Huitième raison du carton de La Centrale des SCPI : la préservation du pouvoir d’achat de ses clients

Cette huitième raison pour laquelle La Centrale des SCPI (www.centralesdescpi.com) cartonne coule de source. En effet, les meilleures SCPI de rendement proposées par La Centrale des SCPI rapportent autour de 6 % nets par an. C’est beaucoup plus que la performance du livret A et que celle des contrats d’assurance-vie en fonds euros qui font perdre du pouvoir d’achat à leurs détenteurs.

La préservation du pouvoir d’achat des clients de La Centrale des SCPI est donc l’aboutissement d’un travail de longue haleine qui rend particulièrement heureux ces derniers.

Fintech connue et reconnue dans le monde des SCPI, La Centrale des SCPI cartonne depuis de très nombreuses années. Son succès n’est pas le fruit du hasard mais correspond au développement inexorable des SCPI, et plus particulièrement celui des SCPI de rendement.

Grâce à leur expérience, les consultants de La Centrale des SCPI savent construire des portefeuilles SCPI sur-mesure, que ce soit au comptant, à crédit ou en démembrement temporaire de propriété. Pour les contacter, il suffit de composer six jours sur sept le 01.44.56.00.23.

Les Français ont pris conscience des dégâts causés par l’inflation, tant pour leur pouvoir d’achat que pour leur patrimoine. Afin de stopper cette hémorragie, le moyen le plus sûr est de réaliser un garrot, un garrot qui porte le nom de SCPI.

Avertissement

L’investissement dans une SCPI n’est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d’achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d’être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.