Location : La FNAIM et Action Logement se mobilisent pour la garantie Visale

Temps de lecture estimé : 3 min

Le 30 août 2022, à l’occasion de la Rencontre des Entrepreneurs de France, Jean-Marc Torrollion, Président de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) et Action Logement, représenté par Bruno Arcadipane, Président et Philippe Lengrand, Vice-président, ont signé en présence du ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, une convention de partenariat pour poursuivre et renforcer leurs actions communes en faveur de la promotion de la garantie Visale de sécurisation des loyers.

À l’heure où la sécurisation du parcours logement des jeunes et des salariés à revenus modestes est une des ambitions fortes d’Action Logement, la FNAIM et le Groupe paritaire Action Logement ont souhaité intensifier leur coopération afin de lever les freins à l’accès au logement dans le parc privé et de sécuriser les bailleurs dans la location de leur bien.

Depuis son lancement en 2016, plus de 700 000 ménages ont bénéficié de Visale. En juin 2021, le dispositif a été élargi à l’ensemble des salariés du secteur privé et agricole de plus de 30 ans gagnant jusqu’à 1 500 euros nets par mois. Visale a représenté l’an dernier près d’une aide sur trois délivrées aux salariés par Action Logement.

Alors qu’un Français sur deux envisage de déménager, dont 49 % pour changer de cadre de vie, 9 personnes sur 10 renoncent par méconnaissance des aides existantes. Aussi, afin d’amplifier l’accompagnement des jeunes et des salariés aux revenus modestes, la FNAIM et Action Logement ont décidé de coopérer pour le développement et le déploiement de Visale.

Les termes du partenariat pour la FNAIM

Pour la FNAIM, les termes du partenariat prévoient de :

– communiquer largement sur la garantie Visale auprès de ses adhérents et partenaires des réseaux immobiliers, d’un point de vue institutionnel et technique ;

– veiller à la connaissance par ses adhérents du dispositif et à leur maitrise de ses modalités

d’attribution ;

– encourager ses adhérents à utiliser l’autocollant « On a le réflexe Visale » créé pour les agences immobilières afin de rendre plus visible le dispositif et ainsi faciliter l’accès des candidats identifiés

par Action Logement aux offres de location de ses adhérents ;

– promouvoir la garantie Visale auprès des candidats locataires dans le cadre du site www.fnaim.fr

– accompagner les équipes d’Action Logement dans leurs actions de promotion et de formation sur la garantie Visale auprès des agents immobiliers et des administrateurs de biens adhérents de la FNAIM.

Les termes du partenariat pour la Action Logement

Pour Action Logement, les termes du partenariat prévoient de :

– fournir son expertise et son appui technique pour favoriser le développement de la garantie Visale auprès des membres de la FNAIM

– mettre à disposition de la FNAIM et de ses adhérents les différents supports de communication ciblés (documents imprimés ou supports digitaux) ;

– participer ou en co-organiser avec la FNAIM différents événements permettant de faire connaître la garantie Visale auprès de ses adhérents ;

– fournir les supports d’information adaptés afin de permettre leur intégration dans le cadre des programmes de formation proposés par la FNAIM, ou ses partenaires de formation (Ecole Supérieure de l’Immobilier) ;

– promouvoir le site www.fnaim.fr dans le cadre de sa communication digitale et auprès de ses partenaires ;

– organiser des groupes de travail avec des adhérents de la FNAIM afin de mieux connaître les besoins des bailleurs et en adaptant si nécessaire les processus de gestion aux besoins et contraintes des signataires.