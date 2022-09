Nantes : Magnifique maison d’architecte de 236 m² avec piscine

Temps de lecture estimé : 2 min

Cette magnifique maison d’architecte en ossature bois de 2018 est située à Doulon, un quartier recherché de la ville de Nantes, à quelques pas du parc du Grand Blottereau, des commerces et des transports. Elle présente des prestations de grande qualité : beaux volumes, grandes baies vitrées, aspiration centralisée, chauffage par le sol, système d’alarme, domotique, portail électrique …

Au calme d’une impasse, elle est entièrement articulée autour d’un beau jardin arboré cosy avec piscine chauffée (traitement de l’eau par UV) et SPA jacuzzi.

236 m² de surface habitable

Cette maison en plein cœur de Nantes dispose d’une surface utile bâtie de 236 m² et de 156 m² habitables. Elle se compose d’une entrée donnant sur un salon-séjour lumineux avec son poêle à bois design et sa cuisine ouverte aménagée et équipée (incluant entre autres une grande cave à vin), d’une arrière cuisine/buanderie, de trois chambres dont une suite parentale climatisée avec son spacieux dressing et sa salle d’eau/hammam et d’une salle d’eau supplémentaire.

Un garage de 46 m² avec point de charge pour voiture électrique complète ce bien.

Astuce : il y a la possibilité d’aménager facilement et à moindre coût 1 chambre avec salle de bains supplémentaire.

Le Prix : 1 092 000 €. pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous rendre sur www.barnes-international.com.