Investissement immobilier : Un bon plan de miser sur le Nord de la France ?

Temps de lecture estimé : 3 min

Souvent sous-estimée, cette région septentrionale regorge pourtant d’atouts faisant de ses grandes villes, comme Lille ou Calais, un endroit idéal pour entreprendre l’achat d’un bien immobilier. Si le film « Bienvenu chez les Ch’tis » n’a pas suffi à vous convaincre, découvrez pourquoi investir dans le Nord de la France est une bonne idée.

Les Hauts de France, une région riche

La situation géographique stratégique des Hauts-de-France

Certes, ce n’est ni le plein soleil ni l’eau à 27 °C, que le Nord-Pas-de-Calais et ses départements voisins ont à vous offrir. Pourtant, sa situation géographique n’en reste pas moins intéressante.

Grâce à ses frontières avec la Belgique, sa proximité avec l’Île-de-France et son tunnel sous la Manche à Calais, la région Hauts-de-France peut se vanter de faire la jonction avec 5 capitales européennes : Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles et Luxembourg.

Les villes universitaires du Nord-Pas-de-Calais

Plus de trente grandes écoles et 6 universités font des Hauts-de France, la première région du territoire français à former les ingénieurs d’après l’Étudiant.

Ces villes universitaires, particulièrement dynamiques, sont donc propices à l’investissement locatif.

Les destinations touristiques du Nord

Que serait le Nord sans ses stations balnéaires ? Wissant, Berck, Le Touquet … autant de plages qui accueillent chaque année de plus en plus de touristes ainsi que les curieux souhaitant découvrir la région, ou tout simplement fuir la foule des destinations plus prisées. Des dunes, du sable, des galets … le littoral du Nord de la France offre une réelle diversité.

L’investissement en loi Pinel dans le Nord de la France

Pour qui la loi Pinel est-elle intéressante ?

Ce dispositif permet de diminuer ses charges fiscales. Si vous payez des impôts et que vous souhaitez investir, l’investissement locatif en loi Pinel est tout indiqué. Certaines conditions sont à respecter si vous souhaitez bénéficier du dispositif. Elles sont liées :

au type d’achat ;

à la localisation du bien ;

aux conditions de location.

La loi Pinel concerne principalement les appartements neufs, situés en immeuble collectif et voués à être loués comme habitation principale dès la première année. Si vous achetez dans l’ancien, vous pouvez y prétendre si vous prévoyez d’importants travaux de réhabilitation ou de rénovation pour répondre à un certain niveau de performance énergétique.

Comment fonctionne la réduction fiscale ?

La réduction fiscale correspond à un pourcentage du montant investi dans la limite de 300 000 €. Ce qui signifie que si vous avez payé 450 000 € votre appart neuf, les calculs de votre réduction fiscale se baseront sur 300 000 €. Le pourcentage total passe, quant à lui, de 12 à 18 % selon si vous vous engagez à louer votre bien sur 6 ou 9 ans.

À partir de 2023, les taux de réduction d’impôt diminuent progressivement, à moins de rentrer dans le cadre du Pinel +, alors autant en profiter maintenant.

Bien choisir son programme neuf dans le Nord

Avant d’investir, encore faut-il trouver un programme neuf nord qui corresponde à vos attentes. Il est important de bien prendre son temps pour choisir son promoteur. N’hésitez pas à visiter le programme que vous avez sélectionné. Le contrat de réservation demande une attention particulière pour ne passer à côté d’aucune clause qui ne vous conviendrait pas.