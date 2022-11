 » Accompagner les clients du début à la fin de leurs projet immobilier », Stéphane Fritz

Temps de lecture estimé : 3 min

My Sweet Immo a installé son studio Mon Podcast Immo les 8 et 9 novembre au salon RENT. Ecoutez l’interview de Stéphane Fritz, président du réseau d’agences immobilières Guy Hoquet au micro d’Ariane Artinian.

Stéphane Fritz : On est à l’aube d’un retournement de marché, on parle depuis six mois, mais globalement ça ne s’est pas passé. Il faut attendre les vrais chiffres en fin d’année, basés sur les ventes, pour se prononcer. Pour ce qui nous concerne, nous avons mis la formation et le collaborateur au centre de toutes nos attentions, après avoir tiré les leçons de la crise des subprimes – au cours de laquelle 30 % de la profession avait été décimée – et la crise sanitaire de ces deux dernières années. Nous avons intégré la formation au sein de notre modèle économique, elle est illimitée et est délivrée sur le plan commercial et managérial. Par exemple, nous devrons être en mesure d’expliquer aux bailleurs et aux locataires les nouvelles règles de la fiscalité sur les locations saisonnières qui doit changer.

Mon Podcast Immo : Cela veut dire que le client va attendre davantage du conseiller immobilier ?

Stéphane Fritz : L’agence immobilière sera multiservice. Le client peut trouver des petits accompagnements à bas prix comme des accompagnements clés en main : assurance, déménagement, gestion locative. C’est aujourd’hui le terrain de jeux de Guy Hoquet.

Mon Podcast Immo : Redoutez-vous des fermetures d’agences ?

Stéphane Fritz : Une contraction du marché aura forcément un impact sur un certain nombre d’acteurs. Pour un réseau comme le nôtre, organisé et structuré, nous avons encore « les pieds au sec ». Pendant la période covid, nous n’avons d’ailleurs perdu aucune agence.

Mon Podcast Immo : Quels conseils donnez-vous aujourd’hui à un professionnel de l’immobilier pour affronter ce virage qui s’annonce ?

Stéphane Fritz : Se former. Et ce conseil s’adresse aussi bien au collaborateur qu’au manager : monter son niveau de jeu, améliorer le geste en apportant de l’attention aux gens, être le commerçant au centre de la cité, celui qui va apporter le servive au-delà de ce que l’on attend de lui, c’est-à-dire acheter ou vendre une maison.

Mon Podcast Immo : Finalement, l’humain, c’est la nouvelle innovation ?

Stéphane Fritz : C’est la clé. Mais pas sans la technologie qui nous apporte beaucoup de choses, comme la plateforme d’e-learning. Nous avons mis trois ans pour séquencer l’intégralité de nos formations pour en faire des vidéos de 2-3 minutes.

Mon Podcast Immo : Au salon RENT, avez-vous remarqué des innovations qui peuvent être intéressantes pour votre réseau ?

Stéphane Fritz : Comme la rénovation énergétique va être un sujet majeur, l’innovation qui a attiré mon attention c’est Monga qui permet d’établir un devis travaux gratuit en deux clics.