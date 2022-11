« Edouard répond aux conseillers immobiliers 24h/24 », Michael Benchabat (MeilleursBiens)

Temps de lecture estimé : 2 min

Bilan du salon RENT, solutions proposées aux agents immobiliers souhaitant optimiser leurs coûts, arrivée d’Edouard qui permet à ses conseillers d’être plus efficace sur le terrain, objectifs de développement… Extraits choisis de l’interview de Michael Benchabat, président du réseau de mandataire MeilleursBiens au micro d’Ariane Artinian.

Mon Podcast Immo : Quel bilan tirez-vous du RENT 2022 ?

Michaël Benchabat : Le RENT 2022 est un excellent cru. La fréquentation était en hausse par rapport à 2021 et la qualité des visiteurs au rendez-vous. Pour nous c’était l’occasion de rencontrer l’ensemble de nos partenaires actuels, d’étudier les nouveaux partenariats que nous pouvons mettre en place, avec de nouveaux logiciels, de nouvelles technologies, qui permettront d’étoffer notre market place afin que nos agents puissent exceller sur le terrain. C’est aussi l’opportunité d’avoir des contacts avec des conseillers immobiliers qui, dans la conjoncture qui se rigidifie, veulent améliorer leurs revenus. Enfin, cette année, nous avons eu la chance d’avoir des contacts avec des directeurs d’agences à qui nous avons une solution à proposer pour compresser leurs coûts.

Mon Podcast Immo : De quoi s’agit-il ?

Michaël Benchabat : C’est une solution qui existe déjà mais déjà mais qui va être de plus en plus prisée par les agents professionnels traditionnels qui ne disposent pas de la force d’un réseau. Basée sur un système d’abonnement, elle propose un pack d’annonces, un logiciel de transactions, un logiciel d’estimations, une assistance administrative et juridique, plus la « boutique » avec une quantité de solutions à des tarifs préférentiels. Sans compter un rayonnement national.

Mon Podcast Immo : Côté nouveautés, qu’avez-vous présenté au RENT ?

Michaël Benchabat : D’abord, nous avons fait évoluer notre logiciel d’estimations, qui est plus rapide, plus précis, plus intuitif. Nous avons aussi mis en place un générateur de contacts vendeurs à destination de nos conseillers immobiliers. Autre nouveauté : Édouard. Il s’agit d’un assistant virtuel doté d’intelligence artificielle et qui est capable de répondre à 60-70 % des questions fréquentes de nos conseillers 24h/24 et 7j/7, afin d’être plus réactif sur le terrain.

Mon Podcast Immo : Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ?

Michaël Benchabat : Comment je fais pour signer mon premier mandat électronique, pour diffuser mon bien, comment réserver un numéro de mandat, comment utiliser le logiciel d’estimations… C’est là qu’Édouard prend la main et donne les réponses très rapidement à l’aide de tutoriels.

Mon Podcast Immo : Quels sont les objectifs de MeilleursBiens pour 2023 ?

Michaël Benchabat : Notre objectif est d’augmenter nos effectifs d’environ 50 % en 2023 en s’appuyant sur des conseillers immobiliers expérimentés, autonomes, indépendants, mais également sur des agents immobiliers qui veulent compresser leurs coûts en intégrant notre réseau.