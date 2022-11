Immobilier Hautes-Pyrénées : Son diplôme en poche, Virginie Roque ouvre une agence ERA

Temps de lecture estimé : 2 min

Consciente de la nécessité de bénéficier de la force de frappe d’un réseau, Virginie Roque vient d’ouvrir son agence sous les couleurs de ERA Immobilier, à Argelès-Gazost (65), commune qu’elle connait bien pour résider à proximité.

« Avant de me lancer dans ce projet, je recherchais un réseau qui m’apporte un accompagnement et des formations pointues, car on ne s’improvise pas agent immobilier sans bases solides. J’ai été convaincue par les outils mis à disposition des franchisés ERA Immobilier, explique Virginie Roque. Maintenant que j’ai franchi le pas, je me demande souvent pourquoi je ne l’ai pas fait avant » .

Une reconversion naturelle

Virginie Roque, 48 ans, est diplômée d’un BTS comptabilité. Elle démarre logiquement sa carrière dans un cabinet comptable. Très vite, elle ressent le besoin de s’éloigner des chiffres pour se recentrer sur l’humain et s’oriente vers la vente. Devenue maman, elle fait alors une pause dans sa carrière et en profite pour réfléchir à son avenir professionnel.

Une connaissance la convainc de l’aider dans son agence immobilière, ce qui provoque chez elle un déclic. Elle retourne alors sur les bancs de l’école et suit un cursus de “responsable d’affaires immobilières”. Son diplôme en poche, Virginie vient d’ouvrir son agence à Argelès-Gazost.

Zoom sur le marché immobilier d’Argelès-Gazost

Commune de 3 000 habitants, Argelès-Gazost est située dans le département des Hautes-Pyrénées, à 30 km de Tarbes.

Réputée pour ses thermes, son casino et sa proximité des stations de ski, la ville attire une part importante de touristes. Depuis le confinement, beaucoup de ménages ont choisi d’y acquérir une résidence secondaire, entrainant mécaniquement une hausse des prix de l’immobilier qui peuvent, aujourd’hui, atteindre 2 000 €/m².

L’agence ERA GAVES BIGORRE IMMOBILIER recrute

De nouveaux recrutements sont prochainement prévus au sein de ERA GAVES BIGORRE IMMOBILIER. En plus de ses prestations d’achat-vente, l’agence inclut toute une panoplie de services : multi-expertise (estimation d’un bien par 4 méthodes différentes), plans d’actions marketing, etc.