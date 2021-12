Immobilier Rennes : La nouvelle agence ERA renforce la présence du réseau en Bretagne

En raison d’une demande accrue de logements et du manque d’offres, on observe une hausse des prix comprise entre 3% et 5% . Les prix moyens au m² dépassent souvent les 4 000 € et les délais de vente s’établissent à 30 jours.

Deux professionnels de l’immobilier aux profils complémentaires ont décidé d’ouvrir leur agence ERA Immobilier à Rennes. Présentation de ce binôme qui cumule à eux deux, 30 années d’expérience dans l’immobilier.

Bruno Jourdan, diplômé d’un BTS Comptabilité – Gestion, a démarré il y a 30 ans sa carrière dans l’immobilier. Il s’initie alors à la vente et la gestion locative au sein d’agences immobilières et de sociétés d’administration de biens. Aimant relever les défis, il rejoint ensuite une société bretonne de promotion immobilière pour y encadrer une équipe de plus de trente personnes. Souhaitant prendre son envol, il s’associe à Marc Villet pour ouvrir son agence à Rennes.

Marc Villet est diplômé d’une Maîtrise de mathématiques et d’un Master en Gestion de Patrimoine. Il démarre sa carrière au sein d’une société spécialisée dans le soutien scolaire qu’il développe en réseau de franchise en Bretagne. Suivant de près le secteur de l’immobilier et souhaitant assouvir son désir d’entrepreneuriat, il décide de créer un cabinet dans la gestion de patrimoine. Ses connaissances du secteur de la franchise et de l’immobilier l’ont ensuite conduit à ouvrir en 2018 sa première agence ERA Immobilier à Saint-Malo, à 70 km de Rennes.

Zoom sur le marché immobilier rennais

Composée de plus de 218 000 habitants, Rennes est la ville la plus peuplée de Bretagne. Figurant dans le palmarès des villes où il fait bon vivre, Rennes attire chaque année de nombreux habitants et cet effet a été amplifié depuis le premier confinement. Grâce à sa ligne LGV qui relie Paris en 1h30, de nombreux Franciliens ont ainsi décidé de s’ installer dans la capitale de la Bretagne.

« En raison d’une demande accrue de logements et du manque d’offres, on observe une hausse des prix comprise entre 3% et 5% . Les prix moyens au m² dépassent souvent les 4 000 € et les délais de vente s’établissent à 30 jours. » observent Marc Villet et Bruno Jourdan.

De nouveaux recrutements sont prochainement prévus au sein de l’agence ERA VOLTAIRE IMMOBILIER. En plus de ses prestations d’achat-vente, location-gestion, l’agence inclut toute une panoplie de services con