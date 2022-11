« La vie après le rachat par Septeo », Jean-Pierre Domingo et Etienne Petit (fondateurs de Modelo)

Temps de lecture estimé : 3 min

Extraits choisis de l’interview accordée par Jean-Pierre Domingo et Étienne Petit (Modelo, groupe Septeo) au micro d’Ariane Artinian en live du RENT.

Mon Podcast Immo : Il y a presque deux ans, vous rejoigniez le groupe Septeo…

Jean-Pierre Domingo : Tout à fait. Septeo, c’est un groupe de 2 400 personnes spécialisé dans le logiciel à différentes thématiques : les notaires, les avocats, les SIRH [systèmes d’information de gestion des ressources humaines] et bien sûr l’immobilier.

Mon Podcast Immo : Vous nous rappelez ce que fait Modelo ?

Étienne Petit : Modelo est avant tout un logiciel d’actes juridiques, solution à laquelle nous avons ajouté une suite (signature électronique, lettre recommandée électronique, registre électronique, coffre-fort électronique, Registre Tracfin, etc), avec pour objectif de faciliter la vie de l’agence immobilière en sécurisant ses pratiques.

Jean-Pierre Domingo : Extrêmement bien. Septeo laisse énormément de liberté aux sociétés qu’il rachète. Le groupe nous « débarrasse » de toute la partie un peu régalienne (fiches de paye, DRH, assurances…), ce qui nous permet de nous focaliser totalement sur le produit, de continuer notre croissance en développant nos solutions pour les agents immobiliers. Tout en bénéficiant énormément de synergies avec le groupe qui investit plus de 30 millions d’euros en R&D chaque année.

Mon Podcast Immo : En tant qu’entrepreneur, n’y a-t-il pas de frustration en rejoignant un groupe comme Septo ?

Étienne Petit : Modelo avait atteint un plafond. Notre souhait c’était de changer d’échelle. Par exemple, pour nous, c’était naturel de dresser des passerelles avec le notariat, de se doter d’autres services comme Preventimmo . Nous avons intégré l’ERP digital à l’intérieur de Modelo. A partir du 1er janvier prochain, l’ERP sera produit dès la première visite en cas de location ou de vente.

Jean-Pierre Domingo : Nous continuons Étienne et moi-même à fonctionner en binôme, tout en évoluant chacun dans son rôle. Personnellement, j’ai pris la direction de la division immobilière (330 personnes, 10 entreprises, 41 millions d’euros de CA). Étienne, lui, s’est positionné sur un sujet qui lui tient à cœur : les partenariats et communiquer sur ce que nous faisons, tout en gardant un pied chez Modelo pour participer à la création d’applications.

Étienne Petit : Bien sûr, au début, ce n’est pas simple. Mais, avec du recul, nous sommes contents que le « bébé » grandisse. C’est comme un enfant qui quitte la maison pour aller à la fac.

Jean-Pierre Domingo : De toutes façons, il est toujours là, on ne l’a pas perdu. Par ailleurs on est très vite absorbés par de nouveaux projets. La famille continue de s’agrandir. DP Logiciels vient de rejoindre la division immobilière, ce qui nous place comme leaders sur le marché de l’ADB (administration de biens) en France.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre feuille de route pour les prochains mois ?

Jean-Pierre Domingo : Elle est assez simple. Elle tient en 3 étapes : aujourd’hui, nous avons une vraie chaîne de valeur immobilière, nous devons continuer à automatiser, à industrialiser, à faire gagner du temps à nos clients. Ce qui nous amènera, d’ici un an à peine, à travailler la data to business avec CityScan (13 personnes à temps plein) pour que demain on trouve le moyen de ramener du mandat chez nos agents immobiliers.

Étienne Petit : Notre credo c’est savoir-faire et le faire savoir.