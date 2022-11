« Aider les agents immobiliers à respecter leurs obligations Tracfin », Etienne Petit (Modelo)

Temps de lecture estimé : 2 min

Ariane Artinian reçoit en live du salon RENT, pour Mon Podcast Immo, Étienne Petit,

cofondateur de Modelo, partenaire des agents immobiliers pour la rédaction de l’ensemble

de leurs actes juridiques via une rédaction assistée. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Vous nous présentez Modelo…

Étienne Petit : Modelo est avant tout une solution de rédaction d’actes assistée, à laquelle sont venus se greffer la signature électronique, le recommandé électronique, le registre électronique, le coffre-fort numérique, le tout avec la volonté de sécuriser les pratiques des agents immobiliers en leur apportant des outils simples.

Mon Podcast Immo : Vous lancez une solution pour aider les agents immobiliers à respecter leurs obligations Tracfin…

Étienne Petit : Dans le prolongement de notre ADN qui est la sécurité juridique, nous avons développé Registre Tracfin, une application qui offre à l’agent immobilier une procédure clés en main pour savoir quels contrôles complémentaires il doit effectuer en fonction de la situation à laquelle il est confronté.

L’agent immobilier peut notamment vérifier, grâce à un lien automatique, si un client est inscrit ou non sur le registre du gel des avoirs. Il peut également savoir si son client est une personne politiquement exposée (PPE] grâce à une recherche Google préformatée ou à une requête sur la base Dow Jones, la plus grosse base de PPE au monde. Idem pour le client personne morale : l’agent immobilier dispose d’un lien vers le Registre des sociétés pour vérifier l’extrait Kbis.

Mon Podcast Immo : Combien coûte cette solution Modelo ?

Étienne Petit : Le prix public est de 50 euros HT par mois pour une agence qui compte au maximum 10 utilisateurs et de 25 euros HT pour toutes les agences qui nous utilisent, quelle que soit la forme – Fnaim Legal By Modelo, une version propre à un réseau clients (Laforêt, Plaza…), etc.

Mon Podcast Immo : Votre solution est-elle une assurance contre la Commission nationale des sanctions ?

Étienne Petit : C’est un moyen de se mettre en conformité avec la législation. Notre solution permet de se doter d’une procédure adaptée pour les collaborateurs de l’agence. Toute la difficulté a été de transcrire dans une modélisation une procédure et une réglementation complexe pour que l’utilisateur n’ait pas à se poser de questions. Nous avons conçu cette application avec un avocat François Blangy, spécialisé dans ces questions, et la société Galian, assureur des agents immobiliers. Nous avons étudié toute la littérature autour de Tracfin ainsi que l’ensemble des décisions rendues par la Commission nationale des sanctions