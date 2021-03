LegalTech et immobilier : Septeo s’offre Modelo, leader français de la rédaction d’actes en ligne

A terme, nous avons l’opportunité de créer un trait-d’union naturel et systématique entre l’agent et son notaire pour que la vente se réalise plus vite, plus simplement en permettant à chacun de disposer d’une visibilité sur toutes les étapes de la vente

Le groupe Septeo, leader européen des legalTech, poursuit sa stratégie de développement en faisant l’acquisition de Modelo, leader français de la rédaction d’actes en ligne à destination des professionnels de l’immobilier.

Précurseur dans le domaine de la legalTech depuis 2011, Modelo accompagne les agences immobilières dans la création d’actes conformes grâce à sa plateforme intelligente. Modelo facilite ainsi les processus de transactions immobilières en intégrant notamment les fonctionnalités de signature électronique, d’envoi recommandé électronique et de registres électroniques. Modelo équipe aujourd’hui plus de 12 000 agences immobilières, dont la quasi-totalité des réseaux d’importance nationale, parmi lesquels Orpi, Guy Hoquet, Foncia, Century 21, Stéphane Plaza Immobilier, Nestenn ou Laforêt.

Pour le groupe Septeo, cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement et la mise à disposition de solutions hautement technologiques au profit des professionnels de l’immobilier. Avec Modelo, Septeo souhaite ainsi accélérer le développement de son Pôle Immobilier en s’appuyant sur de nouvelles synergies technologiques avec SPI, LGI et NCIS.

Dans le domaine de la transaction immobilière, l’entrée de Modelo permettra également au groupe Septeo de développer de nouvelles passerelles informatiques entre tous les acteurs de l’immobilier, utilisateurs de Modelo et les notaires utilisateurs des solutions GENAPI.

« Modelo a une expertise reconnue en matière d’intégration fine et native de ses solutions de signature, d’envoi recommandé électronique ou de registres. Notre objectif est d’en faire profiter nos clients utilisateurs de nos logiciels métier. A terme, nous avons l’opportunité de créer un trait-d’union naturel et systématique entre l’agent et son notaire pour que la vente se réalise plus vite, plus simplement en permettant à chacun de disposer d’une visibilité sur toutes les étapes de la vente», explique Hugues Galambrun, PDG du groupe Septeo

« L’alliance avec Septeo est l’occasion pour Modelo de passer un palier décisif en couvrant l’intégralité du cycle de la vente, du mandat jusqu’à l’acte de vente notarié et en s’ouvrant plus largement aux activités d’administration de biens. L’implantation du groupe et sa connaissance historique des métiers de l’immobilier et du notariat seront autant de leviers de développement pour Modelo», se réjouit de son coté Etienne Petit, directeur général de Modelo.