Les œuvres d’art fascinent depuis toujours. Qu’il s’agisse de peintures, de photographies, de sculptures ou d’objets d’artisanat, les exposer dans nos intérieurs est une façon de créer un univers qui nous ressemble et de se sentir bien chez soi. Elles sont aussi l’occasion d’incroyables échanges au moment de les montrer aux invités. Il existe plusieurs moyens d’acquérir des œuvres d’art. On peut sillonner les galeries dans les villes ou les villages, participer à une vente aux enchères ou bien opter pour l’achat en ligne. C’est cette dernière option qui nous intéresse, et voici quelques conseils pour un achat serein.

L’achat d’œuvres d’art en ligne est un bon moyen d’avoir accès à un éventail de créations, où que l’on se trouve. Mais encore faut-il vous assurer de vous tourner vers un site fiable. Il existe en effet une multitude de sites dédiés à la vente d’œuvres d’art et malheureusement, tomber sur des arnaqueurs reste possible.

L’important est de rester vigilant sur plusieurs points. Lorsque vous tombez sur un site comme la galerie d’art en ligne Artistics, plusieurs éléments vont vous permettre de vérifier sa fiabilité. Vous pouvez dans un premier temps utiliser une application qui évalue le niveau de sécurité d’un site internet.

Vous pouvez ensuite vous tourner vers un site qui évalue la fiabilité numérique d’un site web. Pensez enfin à vérifier qu’il dispose de la mention « Avis Vérifiés ». Cette solution, que l’on retrouve aujourd’hui sur bon nombre de sites, est leader dans l’engagement client. Un site qui dispose d’une note allant de 1 à 5 étoiles permet de jauger la satisfaction client.

En plus, les clients ont accès aux commentaires des acheteurs. Leurs retours sont essentiels pour donner envie d’acheter ou non. Vous allez également trouver des avis clients de manière simple en allant sur Google, ou bien en allant lire les commentaires sur les réseaux sociaux du site concerné. Pensez-y, c’est un véritable gage de confiance avant d’acheter une œuvre d’art dont le prix peut représenter un budget important.

S’informer sur les éléments qui déterminent le prix

Au-delà la beauté d’une œuvre d’art, son prix va bien évidemment jouer un rôle sur la décision ou non d’acheter. Vous êtes sur le point d’acheter une peinture ou une sculpture qui vous a séduit ? N’hésitez pas à entrer en contact avec des professionnels du site en ligne pour discuter des éléments qui déterminent le prix. A savoir la valeur des matériaux qui ont été utilisés, le format de l’œuvre et la qualité et la réputation de l’artiste.

Chez Artistics par exemple, l’équipe est disponible par mail, téléphone ou chat, pour donner toutes les informations à connaître sur les œuvres et les artistes. Il est même possible d’organiser des visites d’ateliers, pour une véritable immersion dans l’univers de création de l’artiste concerné !

Autre point essentiel : assurez-vous toujours qu’une œuvre achetée en ligne soit signée par l’artiste et livrée avec un certificat d’authenticité.

Prendre connaissance des modalités de paiement

Lorsqu’on achète une œuvre d’art en ligne, on sait que cela représente un certain coût. Il est donc primordial de se renseigner sur les modalités de paiement et leur sécurité. Il est important que le site soit clair sur le sujet, qu’il propose de payer par virement bancaire, carte bleue, chèque ou bien encore PayPal.

Assurez-vous aussi que le prix global comprend bien la livraison, et que cette dernière ne dépasse pas 30 jours à compter de la date d’achat.

Vous avez enfin en général droit à 14 jours pour exercer un droit de rétractation. Vérifiez bien ce point, il permet d’être remboursé en cas d’insatisfaction.

Voilà, vous bénéficiez à présent de toutes les armes pour acheter sereinement des œuvres d’art en ligne.