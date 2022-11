Dispositif « Oui Pub » : 14 collectivités territoriales tentent l’expérience

Temps de lecture estimé : 2 min

Le dispositif expérimental « Oui Pub » a démarré dans 11 collectivités le 1er septembre 2022 pour une durée de 3 ans. Aucun prospectus n’est plus distribué dans les boîtes aux lettres de ces communes si un autocollant « Oui Pub » n’est pas affiché sur la boîte aux lettres de ceux qui souhaitent continuer à recevoir de la publicité.

Trois autres collectivités rejoindront le dispositif à partir du 2 février 2023 (le SYVADEC-Corse, la Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral et Troyes Champagne Métropole, selon le décret 2022-1479 du 28 novembre 2022).

Une expérimentation est issue de la loi Climat et Résilience

Cette expérimentation est issue de la loi Climat et Résilience d’août 2021 et inspirée de la Convention citoyenne pour le climat. Son objectif : répondre à la sensibilité croissante des citoyens aux enjeux de réduction du gaspillage et permettre aux collectivités de réduire leurs charges liées à la collecte et au traitement des déchets.

Qu’est-ce que le dispositif « Oui Pub » ?

Alors que l’autocollant « Stop Pub », instauré en 2004, permettait aux citoyens de ne plus recevoir de prospectus publicitaires dans leur boîte aux lettres, l’étiquette « Oui Pub » indique au contraire les boîtes aux lettres qui les acceptent.

En effet, même si « « Stop Pub » » avait été apposé sur environ un tiers des boîtes aux lettres, les imprimés publicitaires représentent encore près de 900 000 tonnes par an et « une part significative de cette publicité est jetée sans avoir été lue », rapporte l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Une expérimentation en deux phases et 3 trois ans

L’expérimentation se déroule sur 3 ans, de 2022 à 2025, et en deux phases :

Informer les différentes parties prenantes : il s’agit pour les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales sélectionnés de mettre en place une communication appropriée à destination des habitants, des annonceurs et des distributeurs concernés. Un dispositif de marquage des boîtes aux lettres est mis à disposition des habitants. Interdiction de la distribution à domicile d’imprimés publicitaires non adressés, « lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier ».

Les communes et communautés de communes concernées par le dispositif