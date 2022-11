Immobilier et inflation: « Nous garantissons à vie le prix de nos annonces », Laurent Radix (Paru Vendu)

Temps de lecture estimé : 3 min

Laurent Radix, président du site Paru-Vendu présente sa nouvelle offre destinée aux professionnels de l’immobilier. Au programme, le relais des annonces immobilières sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et une nouvelle grille tarifaire anti inflation avec des prix garantis à vie pour les clients de son portail. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous pousse à revenir chaque année au RENT ?

Laurent Radix : Pour nous dont le siège est à Lyon, le salon RENT nous permet d’être au courant des dernières innovations technologiques et de rencontrer une grande partie de la profession que nous n’avons pas forcément l’occasion de croiser.

Mon Podcast Immo : Quel est votre ressenti à la fin de cette première journée ?

Laurent Radix : Après 2021 et 2022 qui étaient de très belles années, les professionnels de l’immobilier sont inquiets du ralentissement qu’ils ont subi ces derniers mois. Mais je pense que le marché va un peu se retourner et que 2023 sera une bonne année à partir de février-mars.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui distingue ParuVendu des autres portails immobiliers ?

Laurent Radix : Déjà, cette marque existe depuis vingt ans. Aujourd’hui, nous avons 8 millions de visiteurs par mois dont 10 000 professionnels de l’immobilier. Nous avons été consacrés comme le 3e site immobilier le plus connu de France. Toute notre ADN, c’est la qualité, c’est notre implication locale. 90 % du trafic de ParuVendu c’est du SEO. Par rapport aux autres gros sites qui font beaucoup d’audience et de volume, nous en faisons moins mais avec plus de qualité.

Mon Podcast Immo : C’est votre côté lyonnais « force tranquille » ?

Laurent Radix : En tous cas, c’est le côté je sais où je vais et je ne vais pas faire la course juste pour faire la course avec nos concurrents. Ma préoccupation, ce sont les professionnels de l’immobilier, leurs attentes, en leur délivrant de la qualité. Ce qui m’intéresse, c’est le taux de transformation au final.

Mon Podcast Immo : Justement, aujourd’hui, vous proposez aux professionnels un nouveau Pack Visibilité.

Laurent Radix : Cette offre consiste à booster les annonces des professionnels sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) de façon automatique dans un rayon de 25 km autour des agences, en leur garantissant 300 clics par mois. Depuis que nous avons lancé l’offre il y a un mois, nous avons déjà signé 200 contrats.

Mon Podcast Immo : Ce qui vous distingue aussi des concurrents, c’est votre projet marketing ?

Laurent Radix : Concernant notre politique tarifaire, nous avons décidé de bloquer nos tarifs. Ce qui veut dire que nous garantissons les prix à vie pour tout nouveau client. Ma problématique c’est que je dois apporter du lead de qualité, et les clients s’en rendent compte. Aujourd’hui j’ai un taux d’annulation de contrats qui est très faible, preuve de la fidélité de nos clients et que notre stratégie est très bonne.