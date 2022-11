« Le 1er observatoire des agents immobiliers indépendants », Olivier Bugette (La Boîte Immo)

Temps de lecture estimé : 2 min

En live du RENT, Olivier Bugette, président fondateur de la Boîte Immo, annonce le lancement de l’Observatoire Interkab des agents immobiliers au micro d’Ariane Artinian. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Quelle est l’activité exacte de La Boite Immo ?

Olivier Bugette : Nous existons depuis une quinzaine d’années et même si l’édition de logiciels reste un pan très important de notre activité, aujourd’hui, nous nous attachons à accompagner beaucoup plus largement les agences immobilières qui nous font confiance, dans tous les aspects de leur métier : rentrée de mandats, promotion, vente des mandats, animation de leurs points de vente, formation de leurs équipes, aspects juridiques, marketing, communication.

Mon Podcast Immo : Vous faites un peu le travail d’une franchise immobilière ?

Olivier Bugette : On ne peut pas dire cela, même s’il y a de nombreux points de comparaison dans notre démarche. La différence fondamentale c’est que nos agents immobiliers restent indépendants. On ne parle ni de droits d’entrée ni de royalties, on parle seulement d’accompagnement des meilleurs services et solutions à leur profit.

Mon Podcast Immo : Combien accompagnez-vous d’agents immobiliers et quel est leur profil type ?

Olivier Bugette : Toutes prestations confondues, nous accompagnons un peu moins de 10 000 agences, 8 000 sont utilisatrices de solutions logicielles et de plateformes de mandats comme Interkab.

Mon Podcast Immo : Quel est cet observatoire que vous avez présenté au salon RENT ?

Olivier Bugette : L’Observatoire Interkab des agents immobiliers indépendants permet de remonter du terrain des informations qui sont très intéressantes pour le grand public, pour les porteurs de projets, pour les médias. Il s’exprimera tous les deux mois à partir de 2023. Ces remontées d’informations seront aussi bien nationales que locales, avec pour objectif de redonner la parole à ceux qui composent les 2/3 tiers du marché, à savoir les agences indépendantes.