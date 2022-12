« Une offre spéciale et un welcome bonus pour les professionnels de l’immobilier », Michel Le Bras

Temps de lecture estimé : 2 min

En direct du salon RENT, Ariane Artinian reçoit Michel Le Bras, président du réseau de mandataires Propriétés-privees.com, pour Mon Podcast Immo. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Vous exposez au salon RENT pour la première fois cette année ?

Michel Le Bras : Oui, c’est un salon où je viens régulièrement mais Proprietes-privees.com n’y avait jamais été exposant. Cette année nous y présentons notre offre destinée uniquement aux professionnels de l’immobilier, collaborateurs d’agences ou professionnels d’autres réseaux qui sont nombreux à nous contacter depuis plusieurs mois.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste cette offre ?

Michel Le Bras : Déjà, économiquement, c’est une offre très intéressante, il n’y a rien à payer définitivement. Les professionnels intéressés bénéficient d’un « welcome bonus ».

Nous les accompagnons, nous les formons à l’expertise immobilière dès le départ, nous mettons à leur disposition l’ensemble des outils (visite virtuelle, vidéo sur smartphone, prospection numérique). On leur permet également de créer leur fonds de commerce à l’intérieur de l’entreprise en montant leur propre équipe.

Le professionnel est aussi adhérent de la Fnaim puisque Proprietes-privees est le seul réseau de négociateurs indépendants qui fait partie du syndicat immobilier. Il bénéficie de services comme la rédaction de compromis de vente grâce à notre équipe de juristes qui disposent d’outils de dernière génération.

Michel Le Bras : Les honoraires sont fixés par le professionnel, ils sont partagés avec Proprietes-privees. Le taux de rétrocession tient compte de la performance individuelle de chacun.

Mon Podcast Immo : Quel est votre objectif de développement ?

Michel Le Bras : Lorsque j’ai repris le réseau il y a six ans avec feu Sylvain Casters, il comptait 420 conseillers immobiliers. Actuellement, nous en sommes à 3 500 répartis sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Notre but, c’est d’avoir un conseiller Propriétees-privees à moins de 15 minutes de chaque Français. Nous visons particulièrement l’Est, le Nord et la Normandie.