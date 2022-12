Immobilier à la montagne : Le Top 5 des stations des Alpes où investir à des prix plus accessibles

Temps de lecture estimé : 9 min

Il a neigé la première semaine de novembre et les premiers frimas de l’hiver se font ressentir, suscitant des envies de refuge à la montagne avec ses paysages immaculés, son air pur, ses activités sportives et conviviales. Les remontées mécaniques ont rouvert il y a peu, lançant pleinement le début de la saison de ski. Le marché immobilier des Alpes françaises n’a cessé de rencontrer un succès croissant et continu depuis le début de la crise sanitaire, auprès des Français et Européens surtout, et il semble que la nouvelle saison se prépare sous les mêmes auspices.

Mais où investir hors de sentiers battus pour jouir d’un cadre digne des grandes stations à des prix plus accessibles ? Athena Advisers, spécialiste de l’immobilier depuis 20 ans et présent dans toutes les Alpes, livre son top 5 des stations à surveiller de près.

Top 5 des destinations confidentielles

Chatel : Duplex de 100 m² avec 3 chambres (+ 25 m² de terrasse et balcon) à vendre pour 1,03 million € dans le centre

A 1 250 mètres d’altitude, niché dans la vallée d’Abondance, Châtel est un village plein de charme et authentique qui propose de nombreuses activités à l’année et de très beaux panoramas. « Jusqu’à présent nous avons surtout vendu des projets dans le centre de la station mais nous nous dirigeons aussi aujourd’hui vers le quartier du Linga. On peut y jouir de vues superbes et être au pied des pistes, avec un accès direct au domaine skiable des Portes du Soleil, pour un prix au mètre carré attractif, entre 7 000 et 11 000€ », détaille Camille Letuve, Directeur associé chez Athena Advisers.

La Toussuire : Appartement de 2 chambres (52 m²) avec son bacon de 35 m² à vendre pour 417 000 €.

Dans la vallée de la Maurienne, située à une altitude élevée (1 750 mètres), La Toussuire offre des panoramas sublimes et un accès facile au domaine skiable des Sybelles. On y trouve également d’importants opérateurs touristiques. Créé en 2003, le domaine des Sybelles vient d’ailleurs tout juste d’ouvrir sa première télécabine pour plus de confort et de sécurité, gage d’un dynamisme dans la restructuration de son front de neige. Pour un bien immobilier neuf de très belle qualité ski aux pieds, il faut compter environ 7 500€ /m². De manière générale, les prix au mètre carré dans le neuf à la Toussuire oscillent entre 4 500 et 9 000 €.

Praz-de-Lys Sommand : station familiale offrant de très beaux panoramas sur le Mont-Blanc



© Marius Roland.

A 10 minutes des Gets et 1 heure de Genève, Praz-de-Lys Sommand est une bonne station familiale facile d’accès offrant de très beaux panoramas sur le Mont-Blanc. Les investisseurs apprécient aussi particulièrement le fait qu’il y ait un domaine skiable sur place, à Praz-de-Lys Sommand, et celui des Portes du Soleil aux Gets à seulement une dizaine de kilomètres. Dans cette station, Athena Advisers proposer une nouvelle résidence de qualité skis aux pieds en plein cœur du village autour de 5 000€ du mètre carré, un ticket plus accessible qu’aux Gets tout proche (8 000 à 18 000€/m²).

Le Bettaix : Nouveau programme. On peut y acquérir un appartement de 100 m² avec 3 chambres (+ 25 m² de terrasse) pour 998 000€.

Niché en Savoie-Tarentaise entre Saint-Martin de Belleville et Les Menuires, Le Bettaix est un village typiquement savoyard situé à plus de 1 500 mètres d’altitude et au pied des pistes des Trois Vallées. Le Bettaix est le seul hameau dans les environs de Saint-Martin de Belleville qui dispose de pistes et de remontées mécaniques. Les biens immobiliers sont donc véritablement skis aux pieds, pour un prix dans le neuf autour de 10 000€ du mètre carré. Pour comparer, l’offre dans le neuf à Saint-Martin de Belleville se situe entre 10 000 et 15 000€/m².

Les Contamines : Un domaine skiable dispose d’une cinquantaine de pistes entre 1 200 et 2 500 mètres d’altitude de tous niveaux

© Jean-Baptiste D

Très facile d’accès, cette station familiale dotée d’une belle architecture de village authentique est assez abordable, avec des prix dans l’immobilier neuf autour de 7 500€/m². On y jouit de superbes panoramas sur le Mont Blanc. Son domaine skiable dispose d’une cinquantaine de pistes entre 1 200 et 2 500 mètres d’altitude de tous niveaux. Eté comme hiver, la station propose de nombreuses activités sportives et de loisirs ainsi que des commerces et restaurants.

Des stations moins connues mais qui permettent de réaliser de très belles valorisation de leur investissement

Le parti pris d’Athena Advisers est de continuer à accompagner ses clients sur leurs investissements dans les stations établies et prisées mais également de pouvoir proposer à d’autres clients une alternative un peu moins chère en périphérie, connectées ou proches de ces grandes stations.

« Nous sommes toujours à l’affut de stations dans lesquelles les communes investissent dans les infrastructures comme de nouvelles remontées mécaniques, une extension de domaine skiable ou encore la création d’un aquacenter…Tous ces investissements sont des boosters de prix et de renommée pour les stations. Véritables microcosmes, le moindre changement qui s’y produit influe massivement la donne, précise Camille Letuve. Prenons l’exemple de Châtel. Tout d’abord, la mairie a investi en 2015 dans 2 remontées mécaniques autour du lac de Vonnes, qui ont permis de relier le domaine de Super Châtel à celui du Linga, et ainsi d’assurer une meilleure connectivité au sein du domaine skiable des Portes du Soleil. La mairie s’est ensuite équipée en 2016 d’un superbe aquacenter dans le centre du village, ce qui a mis en lumière ce village moins connu qu’Avoriaz, Morzine ou Les Gets dans les Portes du Soleil, et par conséquent joué sur ses prix et sa popularité. Avant 2015, nous vendions des appartements neufs à Châtel autour de 4 500-5 000€/m². Aujourd’hui nous vendons le même type de biens dans un emplacement similaire à 11 000-12 000€/m². »

La montagne, ça vous gagne

Les atouts qui séduisent investisseurs et vacanciers à la montagne sont toujours les mêmes : une station familiale et vivant toute l’année, avec une belle offre en commerces de proximité et activités sportives et de loisirs pour toutes les envies, des domaines skiables renommés, des paysages à couper le souffle…

La crise sanitaire a fait redécouvrir aux Français les joies de la vie à la montagne, été comme hiver

« Nos clients ne sont plus à la recherche d’un bien où ils iraient uniquement pour skier mais plutôt d’une véritable résidence secondaire dans un joli cadre où ils pourraient se rendre tout au long de l’année. C’est d’ailleurs pour cette raison que même les stations de basse altitude (autour de 1 000 mètres) connaissent un franc succès auprès des vacanciers comme des investisseurs », explique Charles-Antoine Sialelli. « Et les stations en sont bien conscientes, étoffant leur offre d’activités et de services. »

« Nous voyons de plus en plus de clients, surtout dans le monde post-Covid, qui recherchent un cocon avec de l’espace pour se réunir en famille et entre amis ou encore un espace pouvant faire office de bureau pour y travailler une bonne partie de l’année. Ils vont favoriser l’achat d’un chalet, demi-chalet ou penthouse dans une station un peu moins connue pour avoir plus d’espace et un meilleur emplacement dans ce resort, ajoute Camille Letuve. Nous avons vu par exemple des familles qui recherchaient au départ un appartement de 4 chambres de 150-200m² pour un budget de 3-4 millions d’euros à Méribel ou Courchevel finir par acheter un magnifique chalet de 7 chambres de 550m² sur plan avec spa/jaccuzzi pour le même budget dans le centre de Châtel et sur les pistes. »

« Nos clients recherchent principalement des appartements en dernier étage entre 100 et 200 m², avec 3 à 5 chambres. », complète Charles-Antoine Sialelli. Même si l’ancien séduit encore, l’immobilier neuf tire son épingle du jeu car il permet entre autres de bénéficier d’espaces optimisés, de services de qualité et d’une belle performance énergétique.

Les prix varient évidemment en fonction de l’emplacement du bien, de son orientation, des volumes disponibles, de la présence ou non d’un espace extérieur, des prestations proposées… Globalement, ils s’échelonnent, dans le neuf, entre 5 000€ du m² (pour une station comme Praz-de-Lys Sommand) et 40 000 € du m² (prix pour le haut de gamme dans des stations comme Courchevel 1850).

« L’aspect financier entre aussi bien sûr en ligne de compte dans ce choix du neuf : les frais de notaires sont moins élevés, à hauteur de 2% versus 7% dans l’ancien, et il est possible de récupérer la TVA. Certains choisissent aussi de mettre en place un service para-hôtelier pour augmenter la rentabilité de leur bien, ajoute Camille Letuve. Quel que soit le projet (résidence principale, secondaire, investissement locatif…), une part croissante de nos clients se tourne vers l’immobilier neuf, un moyen de satisfaire tous les projets selon son budget et ses envies grâce à la présence de nombreuses stations dans les Alpes françaises. »

Les Alpes : Une valeur sûre

« De manière générale, les prix de l’immobilier dans le neuf se maintiennent dans les grosses stations établies comme Val d’Isère, Méribel, Courchevel, Les Gets, Chamonix et Megève car les projets continuent de sortir de terre et se vendent bien. On remarque aussi que de grandes marques d’hôtel cherchent à s’établir à la montagne, tendance révélatrice d’un dynamisme ambiant dans la construction, et pas que dans le résidentiel. L’immobilier dans les Alpes françaises se montre dynamique d’un point de vue de l’offre comme de la demande », rapporte Charles-Antoine Sialelli, Directeur Alpes chez Athena Advisers.