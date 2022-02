Immobilier de montagne : Le Top 5 des stations de ski les plus recherchées

quelles sont les stations de ski dont les annonces immobilières font l’objet du plus grand nombre de consultations sur internet ? Le point avec SeLoger.

Alors que l’appétence pour l’immobilier de montagne n’est plus à prouver et que la crise sanitaire l’a même décuplée, quelles sont les stations de ski dont les annonces immobilières font l’objet du plus grand nombre de consultations sur internet ? Découvrez un palmarès parfois étonnant !

« Première révélation, aucune des dix stations les plus recherchées par les internautes sur SeLoger ne figure dans le palmarès SeLoger des stations de ski qui combinent qualité et prix abordable. Les stations plébiscitées par les Français sont souvent bien plus chères : avec par exemple Megève ou Chamonix – deuxième et troisième stations les plus recherchées – qui frisent ou dépassent les 9 000 euros/m² » explique Séverine Amate, Porte-parole du Groupe SeLoger.

Thollon-les-Mémises prend la tête du classement !

L’analyse des données révèle que la station de sports d’hiver qui concentre le plus fort taux de consultation de ses annonces immobilières dans les pages des sites n’est autre que Thollon-les Mémises, un charmant village haut-savoyard offrant une vue imprenable sur le lac Léman, le Jura et les Alpes Suisses. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, Thollon-les-Mémises a ainsi fait l’objet de pas moins de 648 280 recherches en 2021.

Megève et Chamonix captent les requêtes des internautes

Le palmarès des stations de sports d’hiver que plébiscitent les internautes se poursuit avec les communes de Megève et Praz-sur-Arly qui ont engrangé 302 244 recherches en 2021. Chamonix-Mont-Blanc (ou plus simplement Chamonix, voire Cham’ pour les intimes de la station) se hisse sur la troisième marche du podium.

Au cours de l’année 2021, sur SeLoger, les annonces immobilières pour l’achat d’un bien immobilier dans cette station réputée auront totalisé 270 270 recherches. Arrivent ensuite les communes de Flaine et des Carroz d’Arâches (233 000 recherches en 2021) puis Les Contamines-Montjoie et Saint-Gervais-Mont-Blanc (223 091 recherches).