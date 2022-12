Crédit immobilier : Des taux probablement à 3% début janvier

Temps de lecture estimé : 2 min

Après un début d’année 2022 avec des taux extrêmement bas, autour de 1,10% sur 20 ans, les barèmes des banques se situent sur cette même durée autour de 2,50% en décembre.

En 20 ans, la hausse des taux n’a jamais été aussi rapide et aussi forte. « 140 points de base c’est tout à fait exceptionnel ! Et malheureusement, cela a des répercussions évidentes et directes sur le pouvoir d’achat des Français et le pouvoir d’emprunter, souligne Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.

Exemple : Un couple qui gagne 4000 € nets par mois. En janvier, il pouvait prétendre sur 20 ans à un emprunt de 285 000 €, aujourd’hui ce même couple ne pourra emprunter plus que 250 000 € soit une baisse de 35 000€ !

La situation ne va pas s’arranger car les taux ne sont toujours pas en phase de stabilisation. Il est en effet plus que probable que les taux remontent encore début 2023 pour atteindre 3%.

Taux d’usure : vers une embellie en janvier ?

Pour rappel le taux d’usure est le taux maximal auquel les banques peuvent emprunter. Actuellement il est de 3,05%. Ce dernier va être revalorisé comme à chaque début de trimestre, c’est-à-dire au 1er janvier 2023. Selon Maël Bernier « Il pourrait se situer dans le pire scénario à 3,35%, et dans le meilleur des cas légèrement au-dessus de 3,50%. » Soit une hausse comprise entre 30 et 55 points de base. Reste à savoir ce que décidera la Banque de France.

Taux directeurs : une situation toujours très volatile

Il est compliqué de faire des prévisions sur du long terme car les taux directeurs c’est à dire les taux auxquels les banques se refinancent ne sont pas sur une trajectoire franche. La situation est toujours très volatile.

En effet, l’inflation en France et plus largement dans la zone euro reste toujours élevée. La Banque Centrale Européenne maintient son discours de fermeté concernant le contrôle de cette inflation. En clair, remonter les taux d’intérêt pour freiner le crédit et donc la consommation et ainsi faire baisser l’inflation. Voilà pourquoi les taux vont continuer de remonter.

Les infos à retenir