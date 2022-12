Immobilier : Qu’est-ce qui fait courir les Français ?

Temps de lecture estimé : 6 min

Qu’il s’agisse des taux historiquement bas de ces derniers mois, de la crise sanitaire ou encore de l’évolution des désirs des Français, investir dans la pierre reste une priorité majeure pour une grande partie de la population.

Mais par quoi sont motivés leurs choix et par quels chemins y parviennent-ils ? Pour répondre à ces questions, Software Advice a sondé 1 000 Français afin de lever le voile sur les dernières tendances de l’immobilier.

Quand la pandémie accélère la prise de décision d’investir dans un bien

La crise du Covid-19 a poussé de nombreux français à s’éloigner des villes pour s’installer dans des contrées plus verdoyantes. Cet événement sanitaire inédit pourrait avoir été le déclic pour 34 % des sondés qui ont affirmé avoir commencé à louer ou acheter leur nouveau logement entre fin 2020 et fin 2021.

Plus d’espace et nouveau cadre de vie

Bretagne, Haute-Savoie ou encore Normandie sont autant de zones géographiques qui ont vu le prix de leur immobilier grimper en flèche. En cause ? Une envie de grand air, d’espace et de nature par de nombreux Français avides de quitter leurs zones urbaines. Le sondage Software Advice le confirme : 33 % des nouveaux acheteurs invoquent une volonté de posséder plus d’espace quand 37 % expriment un désir de changer de cadre de vie.

La transition d’un appartement vers une maison a ainsi séduit 55 % de l’ensemble des répondants (qu’il s’agisse d’une location ou d’un achat). La proximité avec la nature reste également une priorité pour 89 % de l’échantillon.

Agences immobilières, réseaux sociaux ou petites annonces ?

Les sites spécialisés dans les annonces immobilières ont toujours la cote auprès des acheteurs et des locataires : ils sont ainsi 30% à les consulter principalement, quand 26 % consultent les sites d’e-commerce ou de petites annonces tels que Leboncoin, ParuVendu ou encore 1000-annonces et 18 % les agences immobilières en ligne.

Les agences immobilières physiques, quant à elles, semblent de moins en moins attractives puisque seulement 16 % du panel confie y avoir principalement eu recours. Côté réseaux sociaux, ils semblent n’attirer que 5 % des sondés pour leurs recherches.

Les applications mobiles, meilleures alliées des agents immobiliers ?

57 % des personnes interrogées confirment avoir utilisé une application mobile lors de leur recherche de bien immobilier. Pour 35 % d’entre elles, cela concernait l’application d’un site marchand ou d’une agence immobilière en ligne et pour 21 %, de celle d’une agence immobilière physique.

Plusieurs avantages ont été mis en avant par les répondants ayant eu recours à une appli, les plus cités tournaient autour de l’idée d’une plus grande simplicité d’utilisation :

60 % ont tendance à y avoir recours car ils utilisent principalement leurs smartphones

39 % pensent que la navigation y est plus instinctive que sur un site web

Dans un contexte de marché tendu, les notifications push semblent séduire 27 % des répondants.

Une attention particulière accordée aux photographies des propriétés et à leurs descriptions

Sans surprise, les images jouent un rôle prépondérant lorsqu’il s’agit de rechercher un bien en ligne : quand ils naviguent sur internet, 78 % des répondants confirment regarder tout d’abord les images.

Top des éléments les plus valorisés sur un site :

Les photos de la propriété

de la propriété Les filtres de recherche

La protection des données

La facilité de la prise de contact

La comparaison des prix

Les Français peu enclins à dépasser leur budget

Point capital lors de toute recherche d’achat, le budget est une priorité essentielle pour la majorité des Français. Cependant, ces derniers tendent plutôt à respecter leur budget et ne sortent que très rarement des clous : pour 71 % des acheteurs interrogés, la somme initialement prévue a été “à peu près” respectée. Seuls 11 % ont réussi à rester en dessous du budget initial alors que 17 % l’ont dépassé (pour 48 % de ces derniers, la fluctuation était de l’ordre de 5 à 10 %).

Par ailleurs, 42 % des propriétaires sondés affirment avoir acheté leur logement au prix de vente initial et 45 % déclarent avoir payé un montant moins élevé.

La dimension environnementale : un paramètre qui n’est pas laissé au hasard

La notion d’immobilier durable semble concerner de plus en plus de Français. En effet, 74 % des répondants affirment prendre en compte la durabilité au moment de choisir une nouvelle propriété.

L’efficacité énergétique arrive en tête du sondage pour 99 % des répondants valorisant la durabilité quand 98 % d’entre eux accordent une attention particulière à l’isolation des murs et fenêtres. D’autres facteurs ont été jugés primordiaux tels que l’usage de matériaux de construction durables (91 %), l’utilisation de l’eau responsable (90 %), le recours aux énergies vertes (87 %) ou au gaz naturel (70 %).

Des Français moins concernés par le risque de catastrophes naturelles

Les Français prennent légèrement moins en compte le risque que des catastrophes naturelles pourraient engendrer sur leur habitat que certains facteurs cités plus haut. 43 % des personnes interrogées la prennent beaucoup en considération, 34 % un peu et 18 % très peu.

Une prise de conscience à retardement, expliquée peut-être par la récente médiatisation. À noter que seuls 5 % des sondés n’en tiennent pas compte.