« Listigo, la plateforme de partage de tous les professionnels de l’immobilier », Bernard Cadeau

Temps de lecture estimé : 2 min

En direct du salon RENT, Ariane Artinian reçoit Bernard Cadeau, ancien président d’Orpi, délégué général de Partage+ qui édite Listigo, pour Mon Podcast Immo

Pour Bernard Cadeau, le partage de mandats exclusifs est la solution pour que les professionnels de l’immobilier maîtrisent le marché. Présentation de Listigo by Partage+.

Mon Podcast Immo : Rappelez-nous ce qu’est Partage+ et son modèle économique ?

Bernard Cadeau : C’est une association qui opère une plateforme informatique qui s’appelait au départ Ilisting et qui est devenue Listigo. Listigo veut être la plateforme sur laquelle se partagent les mandats exclusifs qui sont signés par tous les professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, mandataires). Aujourd’hui, les réseaux de mandataires pèsent entre 15 et 20 % du marché, une réalité que nous ne pouvons pas négliger. Par ailleurs, les professionnels ne maîtrisent que 65 % de parts de marché. Il reste donc 35 % à aller chercher. L’accès à la plateforme est gratuit. Nous vivons des recettes publicitaires et du référencement de sponsors.

Mon Podcast Immo : Partage des mandats signifie aussi partage des honoraires ?

Bernard Cadeau : Pour avoir dirigé Orpi pendant plusieurs années, je peux témoigner que le partage des mandats, ce n’est pas intuitif. Mais les chiffres démontrent que l’on fait un plus gros chiffre d’affaires si on partage ses mandats. C’est toute une éducation à faire et l’idée du mandat exclusif avec pour corollaire le partage fait son chemin.

Mon Podcast Immo : Pouvez-vous chiffrer ce gain financier ?

Bernard Cadeau : Une agence moyenne qui va réaliser entre 300 000 et 400 000 euros de chiffre d’affaires, fera in fine un peu plus de 40 000 euros supplémentaires en cas de partage de mandats exclusifs. Ce qui n’est pas négligeable dans la période de turbulences dans laquelle nous entrons.

Mon Podcast Immo : En quoi Partage+ se distingue-t-elle des autres solutions ?

Bernard Cadeau : D’abord, Listigo étant gratuite, les utilisateurs peuvent cumuler notre solution avec d’autres comme AMEPI, Interkab, etc. Je dirais seulement que c’est le moment pour la profession de franchir ce pas supplémentaire qui doit nous amener à la maîtrise de notre marché. Ainsi, si aux États-Unis – où le MLS [Multiple Listing Service] existe depuis longtemps – 98, % du marché immobilier sont maîtrisés par les professionnels, ce n’est pas un hasard.