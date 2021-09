« Nouveau paysage immobilier : oui à une compétition équitable entre pros, non à une distorsion de concurrence », Bernard cadeau

Bernard Cadeau revient sur l’arrivée massive de capitaux dans le secteur de l’immobilier. Zoom sur le paysage de rentrée des pros de l’immo.

Un nouveau paysage pour les acteurs de l’immobilier

Quiconque aurait cessé regarder le marché immobilier depuis cinq ans, pour y revenir maintenant, constaterait de nombreux et profonds changements. Trois éléments sont à retenir :

La poussée des nouvelles technologies et l’utilisation massive (y compris avant Covid) du numérique et du digital

La concentration de certains groupes via la croissance externe, rachat de cabinets et ou de Réseaux. Citons bien évidemment le groupe Arche propriétaire de Cytia, de Guy Hoquet, de Laforet ,de Century 21 et d’un réseau de mandataires .

L’apparition et le développement de nouveaux modèles dans la transaction et les services.

Une arrivée massive de capitaux

Cause ou conséquence de tout ceci, nous devons souligner l’arrivée massive de capitaux qui s’intéressent non seulement au logement et à sa valeur d’investissement, mais aussi aux opportunités liées au système de distribution des biens.

C’est ainsi que les réseaux traditionnels d’agences immobilières se sont vu contester leur leadership par de nouveaux modèles tels les réseaux de mandataires, dont la croissance est très significative. Considérons qu’ils représentent aujourd’hui 20 % du marché.

D’autres systèmes tels Keller Williams, se veulent la synthèse entre le modèle traditionnel et les mandataires, en ouvrant des Market Center regroupement de nombreux agents commerciaux indépendants.

Ce sont également des agences virtuelles, qui veulent casser les codes, autour d’un concept ancien : réduire les commissions. Citons, Liberkeys, Hosman, Les agences de Papa, Welmo; aucune agence physique ,une automatisation des tâches administratives etc . Certaines ont exploré le modèle low cost, mais en reviennent tel Proprioo. Le modèle Anglais Purplebricks est un cousin.

Une valorisation démentielle

Ces « néo agences « ont toutes en commun, une valorisation démentielle, où l’unité de compte n’est pas le Million, mais la dizaine, voire la centaine de Millions d’Euros, là où par exemple, Le Réseau Century21, considéré comme l’un des deux meilleurs réseaux a été cédé pour 84 Millions d’euros.

Notons également les valorisations de Safti pour 800 Millions et d’Iad pour 1,2milliards d’euros.

Le marché immobilier est en forte croissance depuis deux ans, nonobstant la crise sanitaire, il est finalement assez logique que des capitaux se tournent vers lui.

Attention à la distorsion de concurrence

La forte croissance du marché et l’apparition de tous ces nouveaux acteurs, se traduisent par deux chiffres qui doivent être considérés avec beaucoup d’intérêt et méritent une grille de lecture très attentive.

La FNAIM nous dit que le nombre de cartes « T » a bondi de 25% de 2018 à 2020 pour atteindre 41000 ; dans le même temps le nombre d’agents commerciaux indépendants atteindrait 60 000.

Certes on peut se réjouir que de plus en plus de candidats, notamment des jeunes, s’intéressent à nos métiers de l’immobilier. Mais attention, dans un contexte de pénurie de mandats, à la compétence professionnelle, au respect de la loi et des règlements, et au respect de la déontologie. Oui à une compétition équitable, non à une distorsion de concurrence. La loi de la jungle n’est pas de mise !

Nous avons gagné en respectabilité à force de travail, de formation, de montée en compétences, de valeur ajoutée au service de nos clients. Rappelons que l’argent facile ,ça n’existe pas et que la réussite professionnelle passe par le temps long au service de son client. C’est à ce prix que les professionnels pourront conquérir les 35 % de parts de marché qui leur échappent encore.

Past-président du réseau ORPI,Bernard Cadeau est spécialiste du logement et de l’immobilier