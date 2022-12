Investissement : Le diamant, bonne ou mauvaise idée ?

Temps de lecture estimé : 3 min

Le diamant a souvent fait rêver les passionnés de pierres précieuses et les joailliers du monde entier. Avec l’inflation, certains investisseurs ont choisi de se tourner vers ce placement atypique. En effet, le diamant comme les objets d’art, fait figure d’investissement, en témoignent les ventes aux enchères qui les proposent. Mais le diamant est-il une bonne idée d’investissement ? Y a-t-il des risques à investir sur le diamant ? L’Osmium Institute fait le point.

Le diamant a longtemps séduit collectionneurs et investisseurs

Le diamant est souvent défini comme un « achat plaisir » plutôt qu’un investissement. Les acheteurs de ces pierres précieuses sont d’ailleurs qualifiés de collectionneurs plutôt que d’investisseurs car ils choisissent avec grande précaution et attention ces gemmes.

C’est ce qu’en témoigne les ventes aux enchères exceptionnelles de diamants qui battent très régulièrement des records. Le diamant est associé au monde du luxe, il ne semble pas être un investissement facilement accessible aux particuliers. En effet, c’est une ressource qui se raréfie de plus en plus, faisant augmenter sa valeur sur les marchés. Au même titre que l’or, les collectionneurs de diamants apprécient son côté tangible. Ils peuvent s’ils le souhaitent admirer leur placement.

Un cours qui se fragilise …

Investir dans les diamants n’est effectivement pas chose aisée. Le cours de ces pierres n’est pas facile à apprécier car il varie en fonction de leur taille, leur couleur, leur forme ou encore de leur pureté (carats). Comme toutes les formes d’investissements rentables pour les vendeurs, le marché des pierres précieuses subit de nombreuses contrefaçons et est cible d’arnaques.

… et des arnaqueurs à la pelle

Les professionnels avertissent d’ailleurs novices comme confirmés de l’augmentation des arnaques sur les « diamants investissements », qui ne sont pas soumis aux mêmes règlementations que les diamants bijoux. Ces paramètres ont d’ailleurs entrainé une baisse de près de 60% du cours du diamant depuis le début de l’année.

Les métaux précieux : une parade à cette dérive ?

Les métaux précieux apparaissent donc comme une alternative intéressante par rapport aux gemmes. Tout comme ces dernières, ils sont à la fois tangibles et peuvent être utilisés aussi bien en produit d’investissement qu’en joaillerie ou bijouterie. A cela s’ajoute que les cours des métaux précieux sont souvent soutenus par des industries, c’est par exemple le cas du platine, du palladium ou encore l’osmium.

L’osmium : le métal au cours le plus élevé

On estime qu’il ne reste que 1m3 d’osmium disponible sur Terre. Cette quantité extrêmement limitée en fait le métal au cours le plus élevé et plus stable dernièrement, à plus de 1800€/g depuis le mois d’août. A l’inverse de l’or dont on trouve de nouvelles sources régulièrement ce n’est pas le cas de l’osmium, cette tendance haussière ne semble donc pas prête de s’inverser.