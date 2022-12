Jacques Bigand, président du groupe Gercop quitte ses fonctions

Temps de lecture estimé : 2 min

Jacques Bigand aura dirigé et développé l’entreprise pendant 21 ans. En consolidant plusieurs enseignes de l’univers des logiciels professionnels et grâce à une conquête commerciale active, il aura bâti le premier groupe national d’édition du secteur des services immobiliers. Il l’a cédé fin 2021 à DL Software, leader français des logiciels ERP métiers, en devenant un actionnaire de référence. Il reste actionnaire de DL Software après son départ de Gercop.

Après 21 années au service de Gercop…

« Ces 21 années sont passées sans que je m’en aperçoive, explique Jacques Bigand. 21 années de projets et de défis. 21 années intenses, de découverte, d’innovation, de rencontres. Ces 21 années resteront les plus marquantes au plan humain et les plus riches de ma vie professionnelle. L’immobilier est un domaine passionnant, il raconte nos histoires individuelles et collectives. Il est la trace de nos sociétés et de nos civilisations. Il m’a permis de connaître de grands professionnels, des figures, des caractères engagés et visionnaires, et j’ai pu y nouer de belles amitiés. »

Jacques Bigand se consacre à sa fondation d’entreprise Adao

Jacques Bigand va désormais mettre son goût d’entreprendre au service d’autres enjeux. Il va développer son groupe personnel, intervenant dans plusieurs domaines. Il continue l’action de sa fondation d’entreprise, Adao, qui promeut l’insertion et l’épanouissement personnel. Elle soutient depuis plusieurs années de jeunes artistes et facilite l’accès aux entreprises à des personnes en difficulté, notamment chômeurs de longue durée. Jacques Bigand compte s’y consacrer davantage. Il confie : « Cette période troublée va exiger plus encore d’initiatives originales, généreuses et fortes pour accompagner les plus fragiles et favoriser l’équilibre et l’ouverture par l’art et le travail. Je veux mettre mes valeurs et mon expérience au service de telles initiatives et contribuer à leur réussite. »