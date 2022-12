Location : Les relances pour impayés repartent à la hausse en novembre

Temps de lecture estimé : 4 min

Après une très forte augmentation des relances au moment où la crise liée au COVID atteignait son paroxysme – entre mars 2020 (avant la crise du Covid) et mars 2021 (au moment où les aides de l’État battaient leur plein), les relances pour impayés avaient été multipliées par 2 en Île-de-France ; quasiment par 3 en région ! – les chiffres des impayés se sont par la suite stabilisés, mais sont resté à un niveau élevé par rapport à la moyenne des dernières années.

« L’impact de l’inflation de ces derniers mois et l’explosion des prix de l’énergie se font désormais clairement ressentir, constate Arnaud Hacquart, président-fondateur d’Imodirect, agence immobilière 100% en ligne dédiée à la location et gestion locative. Après une période de stabilisation, bien qu’à un niveau élevé, nous sommes clairement face à une détérioration du nombre des impayés comme le mettent en évidence nos deniers chiffres. »

Les petits impayés de loyers ont triplé en Île-de-France

En Île-de-France, les « petits » impayés, ayant nécessité une relance à J + 1, ont sensiblement augmenté. Ils ne représentaient que 5,22% des baux en mars 2020 et dépassaient les 15% en novembre 2022. La situation s’est dégradée après la crise sanitaire avec un taux qui a atteint 17,31% en mars 2021 et 13,23% en mars 2022.

Même constat pour les relances à « J + 5 » : 3,12% en mars 2020, 6,96% en mars 2021, 7,11% en mars 2022 et 8,01% en novembre 2022. Les impayés supérieurs à un mois de loyer avec une relance à « J + 30 » sont, eux aussi, en forte hausse : de 0,89% avant la pandémie à 2,32% aujourd’hui.

Forte accélération des impayés en région

Les impayés se sont aussi fortement accrus sur le reste du territoire. Dans les 10 plus grandes villes, les relances à J +1 se sont littéralement envolées : 7,02% en mars 2020 et 22,02% en novembre 2022. Sur la même période, les relances à « J + 5 » sont passées de 3,65% à 12,23%. Le phénomène est similaire pour les impayés excédant 30 jours : de 0,92% à 3,23%.

Sur le reste du territoire, les « petits » impayés ont toujours été plus importants qu’ailleurs : 9,23% du parc locatif en mars 2020, 24,78% en mars 2021, 23,96% en mars 2022 et 23,25% en novembre 2022. Toujours en novembre, les relances à « J+5 » représentent 16,23% et celles à « J + 10 », 13,52%. Concernant les impayés excédant 30 jours ils sont passés de 1,25% à 3,91%, soit le taux le plus élevé.

L’intermédiation, gage de sécurité

Les chiffres d’Imodirect laissent apparaître une part beaucoup plus importante d’impayés dans le parc récupéré en transfert par l’agence soit des dossiers gérés en direct par les propriétaires bailleurs, avant qu’ils soient repris en main par l’agence de location.

« La grande majorité des dossiers de location que nous récupérons étaient directement gérés par le propriétaire, sans passer par un professionnel, note Arnaud Hacquart. Mais, que ce soit en Île-de-France ou en région, le taux d’impayés est moins important sur les biens qui ont été loués par Imodirect que sur les autres, notamment parce que nous avons une politique très rigoureuse et très professionnelle dans l’étude des dossiers de location. Et je ne saurais que trop conseiller aux bailleurs de sécuriser leur investissement par la souscription d’une assurance contre les impayés et les dégradations locatives.»

Alors que la part des impayés de plus de 30 jours atteint en moyenne 3,15% sur le territoire national (une première historique à plus de 3%), sur les lots loués par Imodirect le taux reste maitrisé à 2,43% (1,82% pour le parc en GLI) contre 3,88% pour les autres ! La palme revenant aux biens loués par les propriétaires en province avec un taux catastrophique approchant les 5% (4,90%).