Canada : Le ranch du film « Unforgiven » de Clint Eastwood cherche preneur

Temps de lecture estimé : 5 min

Le domaine reconstitue une ville de l’Ouest sauvage avec : un bureau de shérif et deux cellules de prison, un saloon avec un bar à service complet et une salle de jeu, une forge, une écurie, une banque et une menuiserie.

Un ranch iconique

Le film Unforgiven (impitoyable), réalisé en 1992 par Clint Eastwood, a été l’un des westerns les plus appréciés des critiques dans les années 1990. Récompensé par quatre Oscars (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur second rôle masculin et meilleur montage), le film a été sélectionné pour être conservé au National Film Registry de la Library of Congress.

Il a également connu un grand succès commercial, rapportant 159 millions de dollars pour un budget de 14,4 millions de dollars. Eastwood, l’un des cow-boys les plus célèbres de sa génération à l’écran, avait réalisé ce film pour établir une réflexion sur le genre du western et revenir de façon introspective sur son propre travail dans ce domaine. Il a dédié le film à ses mentors Sergio Leone (réalisateur du film Le Bon, la Brute et le Truand) et Don Siegel (réalisateur de L’Inspecteur Harry) et a longtemps déclaré que ce serait son dernier western.

19,2 millions de dollars pour acquérir ce lieu exceptionnellement préservé

Le décor de la ville principale d’Unforgiven, Big Whiskey, a été entièrement préservé au sein d’un vaste domaine de l’Alberta, connu sous le nom de Ranch at Fisher Creek, et a accueilli Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman et d’autres stars pendant le tournage du film.

Mis en vente au prix de 19,2 millions de dollars américains (25,5 millions de dollars canadiens), le ranch s’étend sur 195 hectares et inclut, outre le plateau de tournage, un pavillon principal spacieux, plusieurs cabanes pour les invités, une arène équestre couverte et un lac avec un hangar à bateaux.

La ville du Far West comprend le bureau du shérif avec deux cellules de prison, un saloon avec un bar à service complet et une salle de jeu, une forge, des écuries, une banque et une menuiserie. Les propriétaires du ranch ont également ajouté à l’ensemble d’origine une église blanche avec un clocher. Chaque bâtiment est entièrement fonctionnel et habitable, contrairement à de nombreux décors de cinéma qui ne sont que des façades pour le tournage.

Un ranch à l’âme sauvage, au pied des Rocheuses

Niché au pied des Rocheuses, le pavillon principal du ranch associe le bois massif à l’acier et à la pierre pour créer une esthétique à l’âme sauvage. Les intérieurs offrent 1 142 mètres carrés, avec cinq chambres, onze salles de bains, sept cheminées et une grande salle à manger.

Six superbes maisons d’invités sont reliées au lodge principal par des passerelles surélevées qui serpentent à travers le terrain du ranch. Divisées en 17 suites, les unités peuvent être utilisées pour les invités de la famille ou exploitées pour une entreprise.

Le lac de plus de 4 hectares comprend une chute d’eau et un hangar à bateaux privé, et peut être utilisé à la fois pour les loisirs et l’élevage de truites arc-en-ciel.

Les superbes installations équestres du domaine comprennent une écurie de cinq stalles, un manège intérieur, un manège haut de gamme avec un salon d’observation et un cabinet vétérinaire. L’ajout d’un héliport fait de ce ranch en lieu de retraite idéal pour un acheteur VIP.

Situé à proximité de l’immense complexe récréatif du parc national de Banff et de nombreux parcs provinciaux, The Ranch at Fisher Creek profite d’une vue majestueuse sur les montagnes et les pins qui s’élèvent autour pour donner un avant-goût du vieil Ouest.

Il est situé à environ une heure de la plus grande ville de l’Alberta, Calgary. Ville du plus grand rodéo du monde, Calgary a conservé son héritage traditionnel mais se targue aussi de connaître une économie florissante grâce aux secteurs de l’énergie, de la technologie et de l’aérospatial. Elle compte le plus grand nombre de millionnaires par habitant de toutes les villes du Canada.

Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez contecter Chris Burns et Greg Carros chez Engel & Völkers.