Harry et Meghan : Leurs projets immobiliers au Canada

Pas facile de déménager de l’autre côté de l’Atlantique lorsqu’on est une jeune famille. C’est toutefois bien plus agréable quand on a les moyens d’Harry et Meghan. L’ancien couple royal a en effet décidé de poser ses valises à Vancouver.

Un déménagement, ce n’est jamais une partie de plaisir ! C’est ce que découvrent en ce moment le prince Harry et son épouse, Meghan Markle. Après avoir renoncé à leur titre d’altesse royale et s’être mis en retrait de la famille Royale, les jeunes parents vivront une partie de l’année au Canada. Mais où vont-ils poser leurs (nombreuses) valises ? Quelle maison accueillera cette nouvelle famille pas comme les autres ?

Mille Fleurs

Actuellement, le couple vit dans un luxueux manoir sur l’île de Vancouver, dans la commune rurale de North Saanich. Cette même maison où le couple a passé le réveillon de la Saint-Sylvestre. Située face à l’océan Pacifique, sur un terrain de quatre hectares, cette demeure appartiendrait à un millionnaire russe. Baptisé «Mille Fleurs», le magnifique manoir d’une surface de 11 000 m² et percé de larges baies vitrées offre une vue à couper le souffle sur le lac. Il possède aussi deux plages privées et compte de très nombreuses chambres, toutes avec salle de bains, mais aussi un salon grandiose avec poutres apparentes, une cheminée française du XVIIe siècle et des lustres somptueux.

Un cimetière indien

La maison idéale ? Pas vraiment ! Car si Harry et Meghan adorent y séjourner depuis quelques mois, il semble qu’ils ne souhaitent pas s’y installer définitivement. Et pour cause, cette maison aurait été construite sur un terrain « volé » par des colons britanniques au 19ème siècle. En effet, l’île de Vancouver est devenue une colonie britannique entre 1843 et 1866, rachetée à la tribu Tseycum pour une somme dérisoire. Aujourd’hui, la chef de la tribu, Tanya Jimmy, explique que des sépultures de ses ancêtres seraient installées sous la maison et demande au couple de reconnaître l’histoire de cette terre : « Ne nous ignorez pas, le terrain sur laquelle votre maison a été construite nous a été volé ».

Une nouvelle maison

Toutefois, il semblerait que Meghan Markle ait déjà jeté son dévolu sur une autre superbe maison, très luxueuse et construite au bord de l’eau. Cette propriété située dans le quartier huppé de Kitsilano à Vancouver offre une vue imprenable sur l’océan et sur la ville. Datant de 1912, la demeure mesure plus de 640m² sur quatre étages et est à vendre pour 35,8 millions de dollars. Selon une source anonyme, la duchesse de Sussex serait très intéressée par cette propriété : « Meghan a manifesté son intérêt pour cette belle maison. Ce serait parfait pour elle, Harry et le petit Archie. Le quartier est connu comme un paradis pour les gens riches et a une atmosphère très décontractée. Je suis certain qu’ils y seraient très heureux et qu’ils seront accueillis à bras ouverts ».

Vancouver

Cette jolie ville du Pacifique a beaucoup de surnoms : par exemple, la « Hollywood du Nord », un nom qui reflète le grand nombre de films et de séries tournés ici. Autre surnom : « No Fun City » (« la ville sans plaisirs »), une référence au manque de dynamisme qu’on prête à Vancouver.