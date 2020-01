Le fabuleux réveillon d’Harry et Meghan dans un manoir grand luxe au Canada

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas passé le réveillon de la Saint-Sylvestre n’importe où ! Ils ont en effet posé valises et bébé dans une demeure de rêve, sur une île de Vancouver, au Canada.

«Mille Fleurs», la cabane au Canada à 11 millions d’euros

Rien n’est trop beau pour le duc et la duchesse de Sussex … 11,7 millions d’euros, c’est le prix de la luxueuse demeure en Colombie-Britannique, sur l’île de Vancouver, au Canada, où le duc et la duchesse de Sussex ont célébré le passage à 2020 a révélé le Mirror. Meghan et Harry ont, en effet, loué cette magnifique propriété baptisée «Mille Fleurs», d’une surface de 11 000 m², pour plusieurs semaines, à un oligarque russe. Ils y ont passé le réveillon de la Saint-Sylvestre en compagne de leur fils, Archie (7 mois), et de Doria Ragland, la mère de la duchesse. Au programme ? Calme, farniente et plages privées !

Une décision politique

Déjà à Noël, ils avaient boudé les festivités traditionnelles de la famille royale à Sandringham avec la reine Elizabeth II, préférant ainsi la région des grands lacs au Canada, pays où Meghan Markle a vécu pendant sept ans lorsqu’elle tournait dans la série à succès, Suits. L’explication ? Politique bien sûr ! «Cette décision de s’installer au Canada reflète l’importance de ce pays du Commonwealth pour chacun d’eux», a justifié leur porte-parole.

Faste et vue à couper le souffle

Percé de larges baies vitrées, doté d’une splendide terrasse, le magnifique manoir offre une vue à couper le souffle sur le lac. Il possède en outre deux plages privées. Evidemment, il compte de très nombreuses chambres, toutes avec salle de bains, mais aussi un salon grandiose avec poutres apparentes, une cheminée française du XVIIe siècle et des lustres somptueux. Le manoir canadien du duc et la duchesse de Sussex possède également une cuisine immense, une salle de cinéma, un four à pizza, une salle de jeux avec son bar et une pièce dédiée à la dégustation du vin… La propriété comprend également un joli cottage et une maison d’été pour les invités.

Une année difficile et controversée pour les Sussex

Un repos bien mérité donc pour Harry et Meghan après une année chargée et éprouvante, entre la naissance de leur petit garçon, leur déménagement, leur premier Royal Tour en Afrique, les polémiques, les controverses et la bataille avec les tabloïds anglais. Malheureusement, cette résidence « royale » choisie pour les fêtes de fin d’année pourrait encore faire grincer les dents…