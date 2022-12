Nomination : Thibault Pontallier, Responsable du développement de Barnes à l’international

Temps de lecture estimé : 2 min

Thibault Pontallier, 36 ans, aura comme objectif principal de développer la notoriété de la Maison BARNES et de ses services à l’international. La réussite de ses missions passera par le développement de 4 grands axes :

L’ouverture et le développement de nouveaux bureaux BARNES à l’international dans de nouvelles villes et destinations prisées par la clientèle de la Maison BARNES, comme Milan, Rome, Amsterdam, les Baléares, Vienne… ;

Le développement et la supervision des nouveaux services de luxe offerts par BARNES à ses clients : private jets, yachts, voitures de collection, services autour de l’Art et des grands vins ;

Le lancement et la coordination de l’activité de location saisonnière ;

Le développement de nouveaux partenariats avec des maisons de l’univers du luxe et de l’art de vivre.

Directeur international et ambassadeur mondial de Château Margaux

Diplômé de la Business School HEC Paris en 2009, Thibault Pontallier a acquis une expérience approfondie du marché du luxe, de l’immobilier et de l’industrie des vins et spiritueux, en travaillant à travers le monde durant 15 ans (Vietnam, Norvège, Italie, Espagne, New York, Hong Kong, Londres et Paris).

Après un passage aux Nations Unies en 2008, Thibault Pontallier a été le directeur international et ambassadeur mondial de Château Margaux entre 2009 et 2019, assurant la promotion de la marque, rencontrant tous les clients clés, organisant des événements et développant l’activité dans le monde entier. Il a ensuite été consultant associé spécialisé dans le luxe mondial chez Russell Reynolds, un cabinet de conseil spécialisé dans la recherche et l’accompagnement des CEOs.

Thibault Pontallier est également le cofondateur de « Pont des Arts », la première marque internationale haut de gamme mariant l’Art et les vins et spiritueux fins.

« L’arrivée de Thibault Pontallier sur le développement de la Maison BARNES et de ses services à l’international est un réel atout pour le groupe. Ses 15 années d’expérience à l’international dans l’univers du luxe et de l’art de vivre, répondent en tous points aux valeurs d’excellence qui font la force de BARNES depuis tant d’années », commente Thibault de Saint Vincent, Président de BARNES.