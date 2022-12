Immobilier : Olivier Princivalle est nommé président de la FNAIM du Grand Paris

Temps de lecture estimé : 2 min

Olivier PRINCIVALLE est adhérent à la FNAIM du Grand Paris depuis 2005 et un membre actif depuis 2014 où il intègre la commission « Administration de biens » en marge de la publication de la Loi ALUR.

Décidé à relever le défi de la défense des professionnels tout en démontrant leur rôle essentiel dans la réussite des projets immobiliers des Français, il devient délégué fédéral en 2017 et rejoint le conseil

d’administration et le bureau exécutif de la Chambre en 2018, où il exercera en tant que Président-adjoint de l’organisation syndicale, et Président de la commission « Syndic ».

Parallèlement, il devient en 2019 Administrateur au sein de GALIAN, l’assureur de référence des professionnels de l’immobilier, et il intègre dès ce mois de décembre conseil d’administration et le bureau exécutif de la FNAIM Nationale sous la Présidence de Loïc CANTIN.

Diplômé d’un BTS des Professions Immobilières en 1998 qu’il réalisa en alternance, il suivra ensuite le cursus de formation de l’Institut de Droit et d’Economie appliqués à l’Immobilier (ICH) et de nombreux modules de formation continue de l’Ecole Supérieure de l’Immobilier de la FNAIM (ESI), avec une spécialité dans la valorisation des immeubles à travers leur rénovation, notamment énergétique.

A 29 ans, Olivier PRINCIVALLE crée AGEXIA, Cabinet situé au Raincy (Seine-Saint-Denis) spécialisé d’abord en Syndic de copropriété, puis rapidement dans l’Administration de biens et la Transaction, avec une volonté marquée de fournir un service personnalisé et de qualité, fondé sur la réactivité, la disponibilité, la rigueur et la transparence. Il rachètera en 2021 le Cabinet Moulin des Prés (Paris 5 ème arrondissement) dont il est le Président.