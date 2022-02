Recrutement immobilier : 1000 postes à pourvoir chez les adhérents de la FNAIM du Grand Paris

En participant au Forum des métiers de l’immobilier et de la ville, le 16 février au Palais des Congrès de Paris, la FNAIM du Grand Paris ambitionne de rencontrer des candidats pour ses adhérents-recruteurs.

Il y a quelques semaines, la FNAIM du Grand Paris lançait IMMOCV, un site web de mise en relations entre recruteurs et candidats dans le secteur immobilier. Ce nouveau service a pour objectif d’épauler les professionnels dans le recrutement de nouveaux talents. En participant au Forum des métiers de l’immobilier et de la ville, le 16 février au Palais des Congrès de Paris, la FNAIM du Grand Paris ambitionne de rencontrer des candidats pour ses adhérents-recruteurs.

L’immobilier, un secteur porteur d’offres d’emploi

Le marché de l’immobilier a su être résilient pendant la crise sanitaire. Pour preuve : le dynamisme exceptionnel de ce secteur en 2021. Le nombre de transactions a battu des records, avec plus de 1,2 millions de transactions effectuées. La forte activité de ce secteur fait qu’il est porteur d’opportunités. Il est aujourd’hui le troisième secteur dont la demande d’emplois a augmenté en France au cours de l’année précédente. Et pourtant, les professionnels de l’immobilier peinent à recruter.

Sonder les adhérents pour mieux comprendre leurs besoins

Avant de développer son projet IMMOCV, la FNAIM du Grand Paris a interrogé ses adhérents pour comprendre leurs besoins en matière de recrutement. Plus de la moitié d’entre eux sont en recherche active de collaborateurs. Mais, plus de 80% des adhérents rencontrent des difficultés à recruter de nouveaux talents, d’une part à cause d’un manque de qualification et d’autre part à cause d’une forte demande dans le secteur.

Les principales raisons d’une embauche ? Le remplacement d’un salarié (43,8%), une réorganisation interne (37,5%) ou encore une augmentation des demandes (35,4%).

Majoritairement, les postes à pouvoir sont ceux de négociateurs, d’agents commerciaux ou encore de gestionnaires locatifs ou de copropriétés. Dans ce marché où la demande est supérieure à l’offre, les employeurs sont ouverts à des profils très différents.

IMMOCV : de l’idéation au lancement

Forte des retours de ses adhérents en matière de recrutement, la FNAIM du Grand Paris a lancé un site de mise en relations entre recruteurs et candidats, appelé IMMOCV. Cet outil s’adresse à tous : étudiants, jeunes diplômés, experts en immobilier mais aussi à toutes personnes en recherche d’emploi souhaitant travailler dans l’immobilier.

« Le retour des adhérents sur leur difficulté à embaucher des nouveaux collaborateurs a été l’idéation d’IMMOCV, explique Michel Platero, Président de la FNAIM du Grand Paris. Notre volonté est d’accompagner les adhérents au quotidien, nous avons donc lancé le site de mise en relation entre recruteurs et candidats pour faciliter leur tâche de recherche de nouveaux profils. »