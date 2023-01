Opération Pièces Jaunes : Foncia se mobilise pour les jeunes patients et les soignants

Depuis 3 ans, Foncia soutient l’opération Pièces Jaunes en agissant en tant qu’acteur économique responsable et en contribuant à appeler le plus grand nombre à la générosité.

Grâce à une mobilisation portée par l’ensemble des collaborateurs de Foncia et des évènements relayés sur les réseaux sociaux, les fonds récoltés l’an passé ont notamment permis de financer, en partie, la création d’une maison d’accueil hospitalière au cœur de l’hôpital de la Croix-Rousse. Le permis de construire vient d’être validé et les travaux devraient débuter en juin 2023, pour une livraison en septembre 2024.

Des tirelires à disposition du 11 janvier au 4 février dans 500 agences

En 2023, au sein de Foncia, le dispositif Pièces Jaunes sera déployé dans ses 500 agences où des tirelires seront mises à la disposition de tous, sur son site Internet avec une page dédiée pour la collecte en ligne ainsi que via ses réseaux sociaux en informant et sensibilisant sa communauté.

Foncia a souhaité associer à cette opération son partenaire historique, le Racing 92. À l’occasion du match de Coupe d’Europe de rugby qui opposera le Racing 92 aux Harlequins, le dimanche 15 janvier 2022 à 16h15 à Paris La Défense Arena, Foncia a convié plus de 200 membres du personnel hospitalier et soignant des hôpitaux d’Ile-de-France pour les remercier de leur engagement. Tout au long de l’évènement, Foncia se mobilisera en sensibilisant aux dons.

Améliorer le quotidien des enfants et adolescents à l’hôpital

Les fonds récoltés, entre le 11 janvier et le 4 février 2023, permettront à la Fondation des Hôpitaux de poursuivre le financement de projets destinés à améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents en France.

« Fidèles au partenariat que nous avons noué avec la Fondation des Hôpitaux en 2021, nous sommes heureux de soutenir, cette année encore, une magnifique opération devenue un moment très attendu par l’ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices. Nous sommes particulièrement reconnaissants et fiers de nos donateurs qui se mobilisent et se retrouvent en agence, sur nos réseaux sociaux, ainsi que par l’engagement de nos équipes qui, chaque année, répondent présentes à l’appel de la solidarité », déclare Laurence Batlle, présidente de Foncia ADB.