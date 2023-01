Immobilier Ile-de-France :  Le ralentissement de l’activité se prolonge, les évolutions de prix se modèrent

Dans la Région capitale, le marché immobilier est désormais un peu moins porteur avec 43 170 logements anciens vendus en Ile-de-France d’août à octobre 2022. Des crédits à l’habitat plus difficiles à obtenir et plus coûteux, ainsi qu’un contexte général plus tendu, pèsent sur la demande de logements et entravent les acquisitions.

Le marché de la maison s’écroule et celui des appartements résiste

Après une période très dynamique, le marché de la maison a perdu son caractère exceptionnel (-17% en un an) et s’inscrit désormais très légèrement en-dessous (-2%) de la moyenne constatée ces 10 dernières années pour la période août-octobre.

Les ventes d’appartements ont un peu mieux résisté avec une baisse de 9% lorsque l’on compare août- octobre 2022 à la même période en 2021 et un niveau d’activité supérieur de 9% à la moyenne des dix dernières années.

Des volumes de ventes stables à Paris

Paris continue de se distinguer et fait preuve de résistance dans un contexte moins favorable avec des volumes de ventes qui sont stables par rapport à l’an dernier et encore 12% au-dessus de la moyenne de longue période.

D’après les premiers indicateurs des Notaires du Grand Paris, l’érosion de l’activité se poursuivrait dans les prochains mois. Cela n’empêchera pas de conserver sur la totalité de l’année, un bon cru 2022 et des niveaux de ventes historiquement élevés.

Des évolutions annuelles de prix toujours plus modérées

En Ile-de-France, d’octobre 2021 à octobre 2022, les prix des logements ont augmenté de 1,9%. La Grande Couronne et la maison se distinguent toujours par des évolutions de prix plus soutenues mais qui s’atténuent, en phase avec le ralentissement de l’activité.

Le prix au m² des appartements franciliens s’est stabilisé à 6 840 € (+0,2% en un an). Il a reculé de 0,9% en un an dans Paris et se situe à 10 600 € en octobre 2022. La très faible variation des prix des appartements ces derniers mois conduit à une consolidation des prix en Petite Couronne à 5 550 € le m² (+0,3% en un an). En Grande Couronne, les prix ont augmenté de 3,1% en un an.

Bien qu’elle ait notablement ralentie, la hausse annuelle du prix des maisons se situe tout de même à 4,6%, d’octobre 2021 à octobre 2022 en Ile-de-France. Elle reste plus forte que pour les appartements et atteint 5,1% en Grande Couronne.

Le prix au m² des appartements parisiens avoisinnera les 10 500 € en février 2023

D’après les prix issus des avant-contrats, on attend un prix au m² des appartements de 10 500 € en février 2023 à Paris. La très légère érosion des valeurs se prolongerait donc dans la Capitale mais sans s’intensifier. Toujours d’après les avant-contrats, en un an de février 2022 à février 2023, les prix continueraient de stagner en Petite Couronne (+0,3%). En Grande Couronne, le ralentissement se prolongerait aussi (+2,1%). Pour les maisons, la hausse annuelle des prix se modérerait en février 2023 (+3,7% sur l’ensemble de la région, +3,3% en Petite Couronne, +3,9% en Grande Couronne).

