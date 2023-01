Séverine Amate : « Ma nouvelle vie professionnelle chez Guy Hoquet »

Séverine Amate, nouvelle directrice des relations presse et des relations publiques est l’invitée de Mon Podcast Immo au micro d’Ariane Artinian.

Son parcours chez Logic-Immo puis SeLoger, son arrivée chez Guy Hoquet en qualité de directrice des relations presse et des relations publiques, ses missions, son quotidien… Séverine Amate, évoque son métier et sa nouvelle vie professionnelle au micro d’Ariane Artinian. Et raconte comment elle a été charmée par l’audace de Stéphane Fritz, président du réseau d’agences immobilières Guy Hoquet.