Nice : Cerenicimo commercialise Sunset Riviera, sa 2ème résidence Mobility

Le concept de résidences services Mobility

Les résidences « Mobility » sont destinées à réunir, dans un ensemble immobilier doté de services adaptés aux nouveaux usages urbains, un public varié. Étudiants, jeunes actifs, stagiaires, touristes ou encore de professionnels en déplacement d’affaires se côtoient pour des séjours de courtes ou moyennes durées. Cette stratégie permet d’optimiser le taux d’occupation à l’année et de maximiser la rentabilité grâce à une tarification dynamique de l’offre en fonction de la demande locale.

Sunset Riviera à 2 pas de la Promenade des Anglais

A proximité immédiate de l’aéroport et des grandes écoles (Edhec, Epitech…), « Sunset Riviera » est classée quatre étoiles. Elle s’implante dans le quartier en pleine mutation d’Arénas-Cassin qui accueillera, en 2027, le futur Centre des Congrès. À deux minutes à pied de la Promenade des Anglais, la résidence permet de rejoindre le centre de Nice en longeant le front de mer.

Le bâtiment de sept étages, réalisé par Kaufman & Broad, combine une architecture contemporaine et une volonté d’intégrer la nature par la création d’un îlot de fraîcheur, la végétalisation d’une des façades et l’installation d’abris pour les oiseaux. Sur le toit, des panneaux photovoltaïques assurent une production d’énergie propre et à coût maîtrisé.

La résidence Sunset Riviera comprend 165 appartements meublés et équipés, du studio au 2 pièces. Elle propose des services adaptés à l’ensemble de sa clientèle : salle de sport, espaces de coworking, salles de réunion, cuisine partagée et espace de restauration, laverie, local à vélo, etc. Sur le toit, les résidents peuvent profiter d’un rooftop avec piscine et solarium. Les appartements sont dotés d’un bureau et d’un espace cuisine, ils bénéficient tous d’un balcon ou d’une terrasse.

Un investissement LMNP et un rendement prévisionnel de 3,5%

L’immeuble est, d’ores et déjà, loué par un bail commercial de 9 ans fermes à Nemea. Cet exploitant reconnu évolue dans l’univers des résidences de tourisme et des villages de vacances depuis plus de trente ans. En pleine expansion, la société gère aujourd’hui une centaine d’établissements. Grâce à ce partenaire de confiance et au concept innovant des résidences « Mobility », Cerenicimo peut annoncer un rendement locatif annuel de 3,5%.

De plus, l’investissement dans Sunset Riviera ouvre droit au statut LMNP (loueur en meublé non professionnel) et à sa fiscalité avantageuse (déduction de la plupart des charges, amortissement du logement et des meubles, etc.). Les appartements sont proposés à partir de 113 404 € hors taxe.