Tour de France : Century 21 nouveau parrain du Prix de la Combativité

Partenaire officiel du Tour de France, Century 21 devient parrain du prix de la combativité sur le Tour de France, le Paris Nice et le Critérium du Dauphiné pour les trois prochaines années.

Century 21 passe à la vitesse supérieure dans son engagement pour le cyclisme. Le réseau immobilier devient le nouveau parrain du Prix de la Combativité du Tour de France, du Paris Nice et du Critérium du Dauphiné pour 2023, 2024 et 2024.

Combativité, panache et générosité dans l’effort

Le Prix de la Combativité est décerné à l’issue de chaque étape au coureur qui s’est distingué par son esprit d’initiative, son panache et sa générosité dans l’effort. « Au-delà de la fierté d’être associé à ce prix prestigieux qui a embelli le palmarès des plus grands cyclistes de l’histoire tels qu’Eddy Merckx, Bernard Hinault ou Laurent Jalabert, cette distinction met en exergue des qualités humaines que nous prônons au sein du réseau », explique Charles Marinakis, Président de Century 21 France.

Parmi les premiers partenaires à soutenir le Tour de France Femmes avec Zwift, Century 21 poursuivra cet engagement pour les 3 années à venir en tant que Fournisseur Officiel. En accompagnant de nouvelles épreuves cyclistes à travers l’hexagone, comme nous l’avons fait l’an passé avec le Tour de France Femmes avec Zwift, nous offrons également à notre réseau d’agences l’opportunité de tisser des liens de proximité avec la population locale et l’occasion de partager de grandes et belles émotions avec le public », reprend Charles Marinakis.

Les courses cyclistes, des spectacles gratuits

« Preuve de son engagement profond pour le cyclisme, Century 21 s’engage aussi sur Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné et le Tour de France Femmes avec Zwift. Les courses cyclistes sont des spectacles gratuits pour les spectateurs, elles passent devant chez vous, visitent tous les territoires de la France métropolitaine, des plus grandes villes aux plus petits villages. Cet ancrage profond du Tour est tout aussi présent chez Century 21 avec son réseau de 950 agences », précise Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France.

Autant d’occasions pour les 950 agences du réseau d’aller à la rencontre du public, de renforcer leur ancrage local et de faire rayonner leurs valeurs d’engagement, d’esprit d’équipe, de solidarité, de proximité et de combativité !

Un vélo, un enfant

Le réseau immobilier et ses 950 agences continuera par ailleurs à se démarquer par son engagement caritatif dans le cadre de l’initiative « Un enfant, un vélo » parrainée par Bernard Hinault qui a pour but de collecter des vélos en parfait état de marche pour les offrir à des enfants issus de familles modestes. Depuis 2017, plus de 850 vélos ont déjà été distribués par les agences Century 21 partout en France.