Charles Marinakis succède à Laurent Vimont à la tête de Century 21 France

Charles Marinakis, 59 ans, Directeur Général de Century 21 France depuis 2018, succède à Laurent Vimont à la tête de la franchise immobilière.

Philippe Briand, Président fondateur du groupe Arche et unique actionnaire de Century 21 France a nommé Charles Marinakis, Président de Century 21 France.

Chez Century 21 depuis 22 ans

Diplômé de l’École des Dirigeants et Créateurs d’Entreprise en 1985, Charles MARINAKIS a rejoint le réseau CENTURY 21 il y a 22 ans. Il rencontre alors le fondateur de Century 21 France, Michel Trollé, avec qui il s’associe pour créer CENTURY 21 Entreprise et Commerce, la branche dédiée aux agences spécialisées en immobilier de commerce et d’entreprise dont il devient le directeur général.

Directeur Général de Century 21 France depuis 2018

En septembre 2013 ses fonctions s’élargissent, Laurent VIMONT décide de lui confier le poste de Directeur Général Adjoint avant de le nommer Directeur Général de Century 21 France en 2018. Le réseau national fédère aujourd’hui 937 agences et plus de 7500 collaborateurs.

« Je remercie Philippe Briand de la pleine confiance qu’il lui accorde pour diriger cette entreprise et accompagner ce magnifique réseau, commente Charles Marinakis Président Century 21 France. C’est avec une immense émotion que j’ai accepté cette mission, qui dans ce contexte si particulier mêle des sentiments de fierté, de recueillement et d’humilité. Ma responsabilité est aujourd’hui de poursuivre le développement de CENTURY 21, en confortant sa position de leader, en fortifiant sa relation client et en cultivant son goût pour l’innovation. Je serai fidèle à l’ADN de notre marque ambitieuse : apporter au client le meilleur service jamais offert par aucune autre organisation immobilière. »