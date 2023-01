Crédit immobilier : L’actualisation mensuelle des taux d’usure devrait fluidifier le marché immobilier

Bonne nouvelle : moins de dix jours après la réunion du 11 janvier qui s’est tenue avec les associations de courtiers et la FBF, la Banque de France a confirmé l’« ajustement technique » temporaire du taux d’usure qui sera désormais réactualisé tous les mois et non plus chaque trimestre.

Les taux d’usure actualisés tous les mois

Les taux d’usure seront désormais publiés tous les mois et non plus tous les trimestres, sur la base de la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents, et ce dès le 1er février, pour les taux applicables du 1er février au 1er juillet.

« Cette actualisation mensuelle est une très bonne nouvelle qui va permettre de débloquer l’octroi de crédit et d’avoir une plus large fenêtre de tir pour obtenir des accords de prêt que celle de quelques semaines, en début de période, que nous avions lors de la révision trimestrielle. Pour autant, cela risque de contribuer à l’accélération de la remontée des taux de crédit qui pourraient atteindre 4 % sur 20 ans dès cet été. Mais emprunter à 4 % avec une inflation à 6 % reste une bonne opération, davantage que de ne pas pouvoir obtenir un crédit et renoncer à son projet immobilier, comme c’était le cas depuis l’été 2022 pour des emprunteurs avec pourtant de l’apport et un endettement limité », analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Le marché de l’immobilier devrait retrouver de la fluidité

C’est également une bonne nouvelle pour le marché immobilier qui devrait retrouver davantage de fluidité. Dans une enquête interne publiée en début de semaine par le réseau l’Adresse, en fin d’année 2022 près de la moitié des agences (46 %) ont eu des compromis de vente cassés en raison de refus de prêt souvent liés au taux d’usure, avec dans certaines jusqu’à un tiers des ventes qui n’ont ainsi pas pu aboutir, conduisant à un retour de ces biens sur le marché, souvent à un prix inférieur…

Une actualisation qui devrait permettre de limiter les refus de prêt

« Sur le dernier trimestre 2022, près de la moitié de nos agences ont dû faire face à des refus de prêt entrainant la rupture de la vente en cours. Cela concerne, dans beaucoup d’agences, une transaction sur 10… Certaines agences notent d’ailleurs que le phénomène semble s’amplifier en ce début d’année avec jusqu’à parfois 30 % de ventes qui n’aboutissent pas en raison de refus de prêt. La révision mensuelle du taux d’usure devrait contribuer à faciliter l’octroi de crédits et donc à fluidifier le marché. Une très bonne nouvelle dans ce contexte de baisse de prix qui s’enclenche avec à la clé de belles opportunités pour ceux qui ont un projet immobilier”, explique Brice Cardi, président du réseau l’Adresse.